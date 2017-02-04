«حکمتیار» از لیست تحریم های شورای امنیت خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های اعمال شده علیه «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان را رفع کرد تا به این ترتیب راه را برای بازگشت آزادانه وی به کشور، هموار کند.

خروج نام حکمتیار از لیست تحریم های شورای امنیت، بنا به درخواست دولت کابل و در راستای تحقق صلح کامل در افغانستان، انجام گرفت.

حکمتیار در دهه ۱۹۹۰ به اتهام حملات خمپاره ای علیه کابل و نقض حقوق بشر، در لیست تحریم های شورای امنیت قرار گرفت.

اما با خروج نام حکمتیار از لیست سیاه شورای امنیت، نه تنها دارایی های وی از حالت بلوکه خارج می شود، بلکه دیگر ممنوعیتی از بابت سفر و خرید و فروش سلاح نیز برای وی وجود نخواهد داشت.

گفتنی است که محل سکونت فعلی حکمتیار از زمانی که وی در سپتامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۶) توافق صلح را با دولت «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان امضا کرد، همچنان نامعلوم است.

در زمان امضای توافق صلح با حکمتیار، بسیاری از کشورها از این اقدام به عنوان گامی برای تحقق صلح فراگیر در این کشور یاد کردند.

با این حال، تلاش برای خروج نام وی از لیست تحریم های شورای امنیت با توجه به مخالفت کشورهایی مثل روسیه و فرانسه، کار چندان آسانی نبود.

البته پیشتر «وال استریت ژورنال» گفته بود که مسکو موضوع حذف نام حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل را به حالت تعلیق در آورده، اما مانع آن نشده است.

این روزنامه در ادامه تاکید کرده بود: این اقدام روسیه ممکن است بخشی از تلاش های مسکو برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در کشور های آسیای میانه باشد.