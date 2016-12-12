۵ هزار فقره پرونده تخلف از بازار اردبیل به مراجع قضایی ارجاع شد

رضا احدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۱۰۷ هزار و ۲۳ بازرسی بازرگانی و ۲۴ هزار و ۹۰۵ بازرسی امور صنفی از بازار اردبیل انجام شده است.

وی افزود: در پی بازرسی‌های صورت گرفته چهار هزار و ۴۸۳ پرونده تشکیل و تمامی آن به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید به اینکه بیشترین پرونده‌ها با هزار و ۵۷ مورد در فروش غلات و حبوبات است، اضافه کرد: کمترین تعداد پرونده‌های تشکیل شده نیز با ۱۷ مورد در خریدوفروش سیب‌زمینی و پیاز مشاهده می‌شود.

احدی با اشاره به دریافت هزار و ۹۱۵ مورد گزارش مردمی از تخلفات بازار تأکید کرد: در پی بررسی گزارش‌های مردمی نیز ۸۷۰ مورد تخلف شناسایی شده است.

وی با اشاره به کشف پنج هزار و ۳۵۴ مورد تخلف اضافه کرد: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۱۷ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۷۰ ریال است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به فعالیت مداوم بازرسان متذکر شد: ۴۱۶ گشت مشترک با ادارات متولی دیگر نیز بر عملکرد بازار نظارت دارند.