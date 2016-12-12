کسب رتبه نخست کشوری خراسان جنوبی در خدمات رسانی به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری همایش بزرگ اربعین حسینی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی جزء استان‌های کم جمعیت و کم برخوردار کشور است، اظهار کرد: علی رغم تمامی مشکلات استان خراسان جنوبی در بخش کمک به عتبات مقدسه رتبه نخست کشوری را دارد.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی به دلیل برجستگی زیادی که در کشور عراق دارد شناخته‌تر از داخل کشور است، افزود: خوشبختانه در ایام اربعین استان خراسان جنوبی در خدمت رسانی به زائران رتبه اول کشور را کسب کرده است.

رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تمامی خدمات و کمک‌های مردم استان حاکی از دلداگی، عشق و محبت آن‌ها به ساحت مقدس ائمه است، گفت: مردم استان در ایام اربعین تمام قد و با تمام توان وارد میدان شدند تا حماسه‌ای بزرگ و ارزشمند شکل گرفت.

وی با بیان اینکه سهمیه ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی در سال جاری سه میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: علی رغم تمامی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استان بیش از ۱۰۵ درصد از تعهد ستاد محقق شده است.

جوینده با اشاره به اینکه اعتباراتی که در استان برای بازسازی عتبات مقدسه جمع آوری می‌شود چرخه اقتصادی قوی در استان شکل می‌دهد، بیان داشت: با احیای صنعت قالی بافی استان در حال حاضر ۱۷۰ کارگاه قالی بافی با ۱۳ هزار بافنده وجود دارد.

وی با بیان اینکه در ایام اربعین ۱۶ موکب از خراسان جنوبی در شهر مقدس کاظمین به زائران خدمات ارائه داده‌اند، افزود: موکب‌های استان در بخش تغذیه مأموریت روزانه در هر وعده ۱۰ هزار پرس طبخ غذا را داشته‌اند که این مقدار به ۳۰ هزار پرس غذا در هر وعده رسیده است.

زائرسرای استان نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است

رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه موکب‌های استان در اربعین سال جاری سه برابر سال قبل خدمات به زائران ارائه داده‌اند، گفت: عمده‌ترین کار استان خراسان جنوبی تأمین سنگ برای صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی تامین ۱۰۰ هزار متر مربع سنگ صحن حضرت فاطمه زهرا (س) را بر عهده گرفته است، تصریح کرد: ماهیانه ۴۰ تا ۴۵ نیروی متخصص از استان به شهر مقدس کاظمین اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به ساخت زائرسرای ارزان قیمت در مشهد مقدس، اظهار کرد: نقشه‌های ساخت آماده شده است و ساخت این زائرسرای در خیابان طبرسی ۲۰ در ۹ طبقه در آینده نزدیک کلنگ زنی خواهد شد.

جوینده ادامه داد: ساخت این زائر سرا نیازمند ۱۰ یلیارد تومان اعتبار است که تا کنون یک میلیارد تومان در این راتا هزینه شده است.