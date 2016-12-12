نکاتی جالب درباره توپ طلا

خبرگزاری ایسنا نوشت: امشب (دوشنبه) برنده توپ طلا مشخص خواهد شد. کریستیانو رونالدو بیشترین شانس را برای کسب این جایزه دارد و رقیب اصلی‌اش همچون سال‌های گذشته، لیونل مسی است.

رونالدو در این سال لیگ قهرمانان اروپا با رئال مادرید و یورو ۲۰۱۶ را با پرتغال فتح کرد و به همین دلیل، شایسته دریافت این جایزه است. مهاجم پرتغالی امشب می‌تواند چهارمین توپ طلایش را ببرد. به احتمال فراوان، نفر سوم نیز آنتوان گریزمان خواهد بود. مهاجم اتلتیکومادرید تاثیر زیادی در نایب قهرمانی تیمش در لیگ قهرمانان و همچنین تیم ملی فرانسه در یورو داشت. او به عنوان بهترین گلزن و برترین بازیکن یورو نیز شناخته شد.

برنده توپ طلا را امسال فرانس فوتبال اعلام خواهد کرد. پیش از این، توپ طلا و جایزه بهترین بازیکن سال با توافق فیفا و فرانس فوتبال یکی شده بود (سال ۲۰۱۰) اما امسال با حضور رییس جدید فیفا، دوباره این دو جایزه جدا از هم داده خواهند شد. در ادامه به نکات جالب درباره توپ طلا اشاره می‌شود.

لیونل مسی

مسی تاکنون بیشترین توپ طلا را به خود اختصاص داده است. مهاجم بارسلونا پنج بار این جایزه را کسب کرده است. رونالدو پرتغالی، یوهان کرویف، میشل پلاتینی و مارکو فان باستن نیز سه بار صاحب این جایزه شدند.

لو یاشین

یاشین که اهل شوروی سابق است، در سال ۱۹۶۳ تنها دروازه‌بانی بود که توانست این جایزه را ببرد.

سه مدافع

بیشتر برندگان توپ طلا مهاجمان و یا هافبک‌ها بودند و تنها سه مدافع شانس کسب این جایزه را داشتند. فرانس بکن بائر (دوبار) و ماتیاس سامر و فابیو کاناوارو این جایزه را بردند.

ژرژ وه‌آ و آلفردو دی استفانو

اولین بازیکن غیر اروپایی که این جایزه را کسب کرد وه‌آ در سال ۱۹۹۵ بود. دی‌استفانو آرژانتینی نیز در سال ۱۹۵۷ توپ طلا را برد اما آن زمان به ملیت اسپانیایی درآمده بود. سیووری آرژانتینی برنده توپ طلا سال ۱۹۶۱ نیز چنین شرایطی داشت و به ملیت ایتالیایی درآمده بود.

استنلی متیوز

متیوز انگلیسی اولین برنده توپ طلا در سال ۱۹۵۶ بود که پیرترین آن نیز به حساب می‌آید. او زمانی که ۴۱ سال داشت، صاحب این جایزه شد.

سوپر توپ طلا

نخستین توپ طلای خاص با عنوان سوپر توپ طلا در سال ۱۹۸۹ به دی استفانو داده شد. این جایزه در ۳۰ سالگی مجله فرانس فوتبال به دی‌استفانو اهدا شد.

توپ طلا افتخاری

دومین توپ طلای خاص به دیگو آرماندو مارادونا در سال ۱۹۹۵ داده شد. این جایزه در آن سال توپ طلا افتخاری نامیده شد.

لوییس سوارس

سوارس تنها فوتبالیست متولد اسپانیاست که این جایزه را برده است.

رونالدو نازاریو

رونالدو جوان‌ترین برنده توپ طلاست. مهاجم برزیلی با ۲۱ سال و ۳ ماه، در سال ۱۹۹۷ صاحب این جایزه شد. همچنین او نخستین برزیلی بود که برنده این جایزه شد و اولین بازیکن در آمریکای جنوبی که توپ طلا را به خود اختصاص می‌داد.