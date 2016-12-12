به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد استکی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: قرار است یادواره ۴۵۰ شهید اطلاعات قرارگاه سید الشهدا(ع) در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری دوم دیماه امسال با حضور مشاور عالی فرمانده کل قوا در اصفهان برگزار شود.

وی با بیان اینکه قرارگاه سیدالشهدا(ع) بیشترین شهدای اطلاعات عملیات را دارد، افزود: در کل کشور ۱۰ قرارگاه عملیاتی زیر نظر نیروی زمینی سپاه وجود دارد و هرکدام از این قرارگاه‌ها یک یادواره برای شهدای خود برگزار می‌کنند.

فرمانده قرارگاه منطقه ای سیدالشهدا(ع) با اشاره به اینکه این قرارگاه در این سه استان ۴۵۰ شهید اطلاعات دارد، بیان داشت: از این تعداد ۳۰۷ شهید مربوط به استان اصفهان، ۹۰ شهید مربوط به استان یزد و ۵۳ شهید مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است.

وی ادامه داد: این یادواره‌ها به منظور تجلیل از خانواده شهدای اطلاعات عملیات و یاد کردن از این شهدای گرانقدر برگزار می‌شود و جانبازان، آزادگان و هم‌رزمان شهدای اطلاعات سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری نیز در آن حضور خواهند داشت.

رونمایی از آهنگ حامد زمانی در ارتباط با شهدای اطلاعات

سردار استکی با بیان اینکه سردار صفوی مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در این همایش سخنرانی می‌کند، ابراز داشت: در این همایش همچنین حامد زمانی از قطعه آهنگی در ارتباط با شهدای اطلاعت رونمایی می‌کند.

وی بیان داشت: حدود ۴۰ کتاب در ارتباط با زندگینامه شهدای اطلاعات سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در حال جمع‌آوری و تدوین است که ۱۰ مورد آنها در این همایش رونمایی می‌شود.

فرمانده قرارگاه منطقه ای سیدالشهدا (ع) رونمایی از تمبرهای شهدای اطلاعات قرارگاه سیدالشهدا(ع) را از دیگر برنامه‌ای این همایش عنوان کرد و گفت: همچنین نمایشگاهی از تصاویر و اقدامات این شهدا در حاشیه این همایش برگزار و تمبر ملی یادواره شهدای اطلاعات قرارگاه سیدالشهدا (ع) نیز رونمایی خواهد شد.

نامگذاری یکی از میادین اصفهان به نام شهدای اطلاعات

استکی با تاکید بر اینکه با همکاری شهرداری اصفهان یکی از میادین شهر به نام شهدای اطلاعات عملیات نام‌گذاری و تندیس شهدا نیز در آن مکان نصب می‌شود، ابراز داشت: در حال تهیه کتاب‌های جداگانه در ارتباط با ۳۳ شهید شاخص اطلاعات اصفهان هستیم.

وی اضافه کرد: در این یادواره سه شهید ملی به نام‌های قجاوند، رفیعی و شاهمرادی به دلیل مسئولیت‌های کشوری در سطح ملی معرفی و خانواده این شهدا در کنگره ملی در تهران نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

فرمانده قرارگاه منطقه ای سیدالشهدا (ع) با بیان اینکه قرارگاه‌های کربلا، حمزه سیدالشهدا(ع)، غدیر و عاشورا در کشور تا به‌ حال یادواره شهدای اطلاعات را برگزار کرده‌اند، ابراز داشت: پس از برگزاری این ۱۰ یادواره، کنگره شهدای اطلاعات قرارگاه سیدالشهدا (ع) در سال ۹۶ و یا اوایل سال ۹۷ برگزار می‌شود.

گفتنی است یادواره شهدای اطلاعات قرارگاه سیدالشهدا(ع) از سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری دوم دیماه در حسینیه عاشقان ثارالله اصفهان برگزار می‌شود.