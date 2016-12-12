وزارت دفاع روسیه: ارتش سوریه کنترل ۹۵ درصد حلب را در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هم اکنون ارتش سوریه بر بیش از ۹۵ درصد مناطق حلب تسلط پیدا کرده است.

از سوی دیگر منابع سوری اعلام کردند که تروریست‎ ها در حال حاضر در پنج منطقه «الکلاسه»، «بوستان القصر»، «المشهد»، «السکری»، «التل الزازیر» و در مصاحتی به اندازه پنج کیلومتر تحت محاصره هستند.

گفته می شود ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۷۲۸ نفر از معارضین سوری در شرق شهر حلب ، اسلحه خود را بر زمین گذاشته‌ و به غرب این شهر نقل‌مکان کردند.

پیشتر گروه موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است در گزارشی اعلام کرد نیروهای ارتش سوریه در مبارزات خود طی شب گذشته محله شیخ سعید را در شرق حلب آزادکرده‌اند و معارضان بیش از ۹۰ درصد از مناطق تحت کنترل خود را در حلب ازدست‌داده‌اند.

ارتش سوریه از اول مهر امسال عملیات گسترده‌ای را برای آزادسازی کامل حلب از اشغال تروریست ها آغاز کرده و تاکنون بیشتر بخش‌های این شهر را بازپس‌گرفته است.