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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۰

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه:

یک تن سوسیس غیر قابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته درکهگیلویه امحاءشد

یک تن سوسیس غیر قابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته درکهگیلویه امحاءشد

دهدشت - مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه گفت: یک تن سوسیس غیر قابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان امحا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غفار شفایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان سوسیس در بازرسی و بازید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان از یک سردخانه کشف شد.

وی ارزش این میزان سوسیس را ۷ میلیون تومان عنوان کرد وگفت: همچنین در بازرسی از این سردخانه مقداری لبنیات مانند دوغ و ماست غیر قابل مصرف نیز کشف وجمع آوری شد.

شفایی تصریح کرد: در شش ماه گذشته بیش از ۲۰۰ مورد کالای قاچاق و  یکهزار و۳۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گدشته به وسیله کارشناسان بهداشت محیط شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مواد غیر قابل مصرف با حضور مسئولین شهرستانی در محل دفن زباله های شهرستان کهگیلویه امحاء شدند.

کد مطلب 3848522

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