یک تن سوسیس غیر قابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته درکهگیلویه امحاءشد

به گزارش خبرنگار مهر، غفار شفایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان سوسیس در بازرسی و بازید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان از یک سردخانه کشف شد.

وی ارزش این میزان سوسیس را ۷ میلیون تومان عنوان کرد وگفت: همچنین در بازرسی از این سردخانه مقداری لبنیات مانند دوغ و ماست غیر قابل مصرف نیز کشف وجمع آوری شد.

شفایی تصریح کرد: در شش ماه گذشته بیش از ۲۰۰ مورد کالای قاچاق و یکهزار و۳۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گدشته به وسیله کارشناسان بهداشت محیط شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مواد غیر قابل مصرف با حضور مسئولین شهرستانی در محل دفن زباله های شهرستان کهگیلویه امحاء شدند.