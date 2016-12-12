به گزارش خبرنگار مهر، اکرم فداکار عصر امروز در سومین جلسه شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد با تشریح اقدامات حمایتی از شرکت ‌های فناور اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه در راستای حمایت از شرکت های آی.تی و تلاش برای حل مشکلات مالی شرکت ها از جمله اقداماتی است که در استان دنبال شده است.

وی بیان داشت: براساس تفاهم نامه ای که بین اداره‌ کل ارتباطات استان و صندوق سها صورت گرفته پنج میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات به شرکت های متقاضی و حل مشکلات مالی آن ها به استان تخصیص یافته است.

مدیرکل فناوری اطلاعات استان یزد اضافه کرد: از دیگر مشکلاتی که از سوی شرکت ها در این زمینه مطرح شده نیاز به سرمایه گذار برای توسعه طرح ها و برنامه ها و اجرای آن است تا ضمن سرمایه گذاری بتوانند از خدمات در این حوزه نیز بهره ببرند.

وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان یزد در این زمینه تصریح کرد: خوشبختانه استان یزد همواره از نیروی انسانی خوبی برخوردار بوده که در این حوزه نیز داشتن نیروهای متخصص و کارآمد از ویژگی های خوب استان محسوب می شود.

فداکار با بیان اینکه می توان با بهره مندی از نیورهای متخصص موجود در استان و زمینه مساعدی که برای توسعه فعالیت ها وجود دارد شاهد موفقیت تیم‌ ها و شرکت ‌های فعال حوزه‌ آی.‌تی در سطح استان در زمینه جذب سرمایه‌گذار نیز باشیم.