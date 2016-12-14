دست هایی که «سلامت» را لمس می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در اوایل این هفته برای بازدید از وضعیت امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان، سفر ۴ روزه ای به جنوب شرق کشور داشت. در این سفر، وزیر بهداشت ضمن حضور در جمع مردم اهل تسنن و تشیع، گفتگوهایی نیز با مسئولان محلی و استانی داشت. ضمن اینکه در حاشیه این بازدیدها، همراه با کاروان نورآوران، تعدادی جراحی چشم نیز انجام داد.

افزایش خانه‌های بهداشت شهرستان قصرقند به ۵۰ باب

حمیرا ریگی فرماندار شهرستان قصر قند با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم منطقه برای مراجعه به مراکز درمانی، به سفر سال گذشته وزیر بهداشت به شهرستان قصرقند در هفته وحدت اشاره کرد و افزود: تا ابتدای سال ۹۳ در شهرستان قصرقند ۲۶ خانه بهداشت و ۴ مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی وجود داشت اما به برکت اجرای طرح تحول سلامت، امروز تعداد خانه‌های بهداشت به ۵۰ باب خانه بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی به ۱۱ مرکز افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ در شهرستان قصرقند ۴ نفر پزشک حضور داشتند و امروز ۱۴ پزشک در سطح شهرستان حضور دارند و خدمات دندانپزشکی نیز به خدمات حوزه سلامت، افزوده شد.

فرماندار قصرقند با بیان اینکه هیچ فردی حتی در دورترین نقاط کشور نیست که اثرات طرح تحول سلامت را لمس نکرده باشد، افزود: یکی از اثرات این طرح در مناطق محرومی همچون شهرستان قصرقند افزایش ۱۰۰ درصدی دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه زیرساخت‌های آن بود.

۳۳۰ پروژه بهداشتی و درمانی در ایرانشهر

وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری از مجموعه های درمانی شهرهای سرباز و نیک شهر، گفت: امیدواریم تا قبل از پایان دولت، در فنوج و دلگان مجموعه بیمارستانی که پیش بینی شده بود به بهره برداری برسد.

هاشمی، هدف از سفر به جنوب استان سیستان و بلوچستان و ایرانشهر را اطلاع از روند پیشرفت و روند گسترش پروژه های دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نزدیک به ۳۰۰ پروژه در دست احداث دارد که خوشبختانه این پروژه ها با رضایت نسبی از پیشرفت همراه هستند.

وزیر بهداشت ضمن اشاره به بهره برداری از مجموعه های درمانی در شهرهای سرباز و نیک شهر، افزود: امیدواریم تا قبل از پایان دولت، در فنوج و دلگان مجموعه بیمارستانی که پیش بینی شده بود به بهره برداری برسد.

وی افزود: همچنین مردم قصرقند علاقه مند به تاسیس بیمارستان هستند که امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین اعتبارات مورد نیاز را را در بودجه سال ۹۶ لحاظ کند.

هاشمی بر لزوم ارتقاء دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا ۳ دانشکده جدید ایجاد شود تا دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بتواند مجوز ارتقاء به دانشگاه علوم پزشکی را کسب کند.

وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر افزایش تعداد تخت های بیمارستانی در این مناطق تاکید کرد و افزود: برای منطقه ای که نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد تعداد تخت های بیمارستانی کافی نبوده و باید این تخت ها حداقل ۲ برابر افزایش یابد.

وی ادامه داد: اگر ۵۰ درصد منابع برای افزایش تعداد تخت های بیمارستانی از سوی خیرین و سرمایه گذاران این منطقه تامین شود ۵۰ درصد دیگر را هم می توانیم تامین کنیم.

هاشمی با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در این مناطق، گفت: امیدواریم بتوانیم در این بخش دولت را برای استخدام افراد بومی متخصص متقاعد کنیم و در کنار این مسئله دوره های آموزشی لازم برای نیروهای متخصص را برگزار کنیم.

دولت با وجود مشکلات اعتباری به فکر مناطق محروم است

وزیر بهداشت در شهرستان دلگان در پاسخ به مطالبات تنی چند از اهالی منطقه که با حضور صمیمی مسئولین در بین خود نهالی از امید در دلشان شکوفا گردیده و مجالی برای طرح خواسته های بحق خویش یافته بودند اظهار داشت: مطالبات و خواسته های مردم این دیار را بعنوان ولی نعمت خود بردیده منت گذاشته و در رفع نقایص بیش از پیش مشکلات تلاش خواهیم کرد.

وی به وجود تنگناهای اقتصادی و عدم تحقق درآمدهای کشور در برهه کنونی اذعان و اظهار داشت: این محدودیت های نا خواسته برهیچکس پوشیده نیست و این واقعیت فرصت زدودن سیمای محرومیت و توسعه درخور و همه جانبه خدمات را با کندی مواج ساخته است.

هاشمی تصریح کرد: با وجود تنگناهای اعتباری، دولت تمام همت و تلاش را برای ارائه خدمت به هموطنان بکارخواهد گرفت.

وزیر بهداشت یادآور شد: تکمیل ساختار ارائه خدمت در حوزه سلامت مستلزم همیاری و همراهی مسئولین و بردباری هموطنان است.

وقتی طبیبی به مناطق محروم می آید، به آن افتخار می‌کنیم

آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، اظهار داشت: در دوران گذشته رسم بود که بیمار باید به پزشک مراجعه کند اما کاروان نورآوران سلامت داوطلبانه برای ارائه خدمات به مردم در مناطق محروم حضور می‌یابد.

وی گفت: در دوران گذشته، حکیم باشی بود بعدها تبدیل به مطب طبیب شد و بیمار به آنها مراجعه می‌کرد و روحیه طبیب و بیمار با همدیگر متفاوت بود اما وقتی طبیبی از روی صندلی سبز مجلس یا صندلی وزارت برای ارائه خدمات به مردم مناطق محروم، داوطلبانه حاضر می‌شود و مشکلات و محرومیت‌های مردم را می‌بیند، به آن افتخار می‌کنیم.

آیت الله سلیمانی با بیان اینکه صدا و سیما باید امور خیریه و داوطلبانه از جمله در حوزه سلامت را با شایستگی منعکس کند، از خدمات گروه‌های مختلف مانند گروه پزشکی به عنوان سرمایه نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و افزود: طبیب، وکیل و وزیر باید برای مردم باشند نه بر مردم، آنطور که دکتر هاشمی در عمل اثبات کرد.

افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی در خاش

وزیر بهداشت در سفر به شهرستان خاش، پروژه های بهداشتی و درمانی را با اعتباری بالغ بر ۲۱۸ میلیارد ریال، افتتاح کرد.

کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام خمینی(ره) خاش که با زیربنای ۷۴۸ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۷۳۳ میلیون ریال در ۱۲ ماه ساخته شده، یکی از پروژه های درمانی است که توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.

زایشگاه و بلوک های زایمانی کوثر بیمارستان امام خمینی(ره) خاش که در زیربنای ۱۰۴۲ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیون ریال که در مدت ۱۲ ماه ساخته شده است نیز به بهره برداری رسید.

احداث مسکن متخصصین، مرکز بهداشتی درمانی میرآباد خاش از دیگر پروژه هایی بود که افتتاح شد.

در شهرستان خاش، طرح توسعه اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) با پیشرفت فیزیکی ۶۶ درصد، خانه های بهداشت شنده، عباس آباد، اسکل آباد، کارواندر، گوشکان و حاجی آباد، مراکز سلامت شهری شماره یک، دو، ضمیمه ۳ و مرکز آموزش بهورزی، مراکز بهداشتی درمانی روستایی نجف آباد، میرآباد، اسلام آباد گرنچین و ناصری و نیز مراکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی شهید بهشتی، نجف آباد، میرآباد، ناصری و اسلام آباد گرنچین در شهرستان خاش در حال اجرا است که بزودی به بهره برداری می رسند.

بازدید از روند ساخت بیمارستان مرزی میرجاوه

وزیر بهداشت در این سفر ۴ روزه از روند ساخت بیمارستان دارالشفاء میرجاوه در نقطه مرزی ایران و پاکستان بازدید و بر لزوم تسریع در تکمیل و افتتاح آن، تاکید کرد.

بیمارستان دارالشفاء میرجاوه در دو بلوک و دو طبقه ساخته شده و آماده بهره برداری است.

وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از این بیمارستان، اظهار داشت: ساخت این بیمارستان تقریبا تکمیل است و امروز آن را افتتاح نکردیم چرا که برای تجهیز آن، نیازمند یک یا یک و نیم ماه زمان هستیم و حتما تا دهه فجر یا ۲۲ بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

هاشمی با اشاره به غیرفعال بودن چند ساله این پروژه، افزود: از سال گذشته پروژه ساخت بیمارستان با سرعت قابل قبول و کیفیت مناسبی به اتمام رسید و بسیار ضروری بود که بیمارستان در نقطه صفر مرزی میرجاوه راه اندازی شود.

وزیر بهداشت گفت: با وجود عدم راه اندازی بیمارستان میرجاوه اما خدمات پزشکی با حضور پزشک، پرستار و متخصصان بدون هیچ مشکلی به مردم ارائه می شود.

عملیات ساخت این بیمارستان از سال ۹۱ با زیربنای سه هزار متر مربع آغاز شده و در حال تجهیز است.

هزینه ساخت این بیمارستان ۳۵ تختخوابی حدود ۱۶۴ میلیارد ریال و هزینه تجهیز آن نیز ۲۵ میلیارد تومان بوده است.

وزیر دست به قلم برد

وزیر بهداشت در پایان این سفر و بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی مناطق محروم جنوب شرق کشور، از نزدیک با مردم خونگرم این مناطق نیز گفتگو کرد و پای درد و دل آنها نشست. در نهایت، در مسیر بازگشت به تهران، نوشت: آنچه طی چهار روز در این سرزمین زرخیز اما کم برخوردار دیدم، رضایت مردم ازخدمات بهداشتی و درمانی طی سه سال گذشته بود و افزایش دسترسی به امکانات بهداشتی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد شغل از طریق افزایش تحرک و فعالیت بخش‌های گوناگونی که برای سلامت مردم تلاش می‌کنند؛ گرچه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

من بر این باورم آنها که گاه از سر بی انصافی و گاه از روی غرض‌ورزی بر طرح تحول سلامت می‌تازند، حتی نمی‌دانند «فنوج»، «بنت» و «قصر قند» کجاست. نمی‌دانند محرومیت از خدمات بهداشتی و درمانی طی سال‌های گذشته چه بر سر این مردم مظلوم آورده بود و شیرینی لبخند را بر لبان آنها پس از دریافت خدمات طرح بزرگ و مردمی تحول سلامت تجربه نکرده‌اند.

آنچه مرا به ادامه این مسیر امیدوارمی‌کند، عشق همکاران سخت‌کوش و بی‌ادعایم به خدمت و دیدن لبخند رضایت در چهره مردم مهربان این سرزمین است.