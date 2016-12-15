به گزارش خبرگزاری مهر به نق️ل از دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب، علی اکبر کریمی اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان به شدت مخالف جدا شدن بخشی از استان و الحاق آن به اصفهان بوده و با آن مقابله خواهند کرد.

وی افزود: اخیرا مباحثی مبنی بر جداسازی تعدادی از روستاهای دلیجان در وزارت کشور مطرح شده که به شدت با مخالف آن هستیم.

کریمی ادامه داد: برخی از روستاهای دلیجان هم مرز با کاشان هستند، یکی از مسئولان کاشان پیشنهاد کرده گردنه‌ای که قسمت منطقه نراق و مشهد اردهال را جدا می‌کند از حد گردنه به سمت کاشان، تمام روستاها و مناطق دلیجان به کاشان ملحق شود، به ویژه روستای اطراف مشهد اردهال که زیارتگاه است که مجمع نمایندگان استان به شدت مخالف جدا شدن بخشی از استان و الحاق آن به اصفهان است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تاکید کرد: مجمع نمایندگان استان با هرگونه دخل و تصرف در تقسیمات کشوری در استان مرکزی به ویژه در این منطقه مخالف بوده و قطعا اعتراض خود را به صورت مکتوب در اولین فرصت به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.

کریمی افزود: اینکه کسانی بخواهند بدون اطلاع و هماهنگی چنین موضوعاتی را مطرح کنند، دور از ادب اداری و انصاف همسایگی است، اگر کسی پیشنهادی دارد باید به صورت مشخص، روشن و شفاف ارائه کند تا توسط مسئولان امر در استان مرکزی بررسی شود.

وی تصریح کرد: اینکه عده‌ای به صورت پنهانی به وزارت کشور رفته و با لابی‌گری و بهره‌گیری از نفوذ برخی مسئولان اصفهان و کاشان بخواهند موضوع به این مهمی را غیرعلنی دنبال کنند، کار شایسته‌ای نیست و نمایندگان استان نسبت به آن معترض هستند و اجازه چنین کاری را نخواهند داد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان ساخت: همین بی‌توجهی طی سال‌های گذشته و در مجلس ششم اتفاق افتاد و متاسفانه منطقه مشهد اردهال که یکی از زیارتگاه‌های مهم کشور است و یک منطقه تفریحی و توریستی به شمار می‌رود از استان جدا شد و در حال حاضر جزو استان اصفهان است، اما نمایندگان فعلی استان دیگر اجازه این کار که با رفتارهای غیراخلاقی اداری و لابی‌گری در وزارتخانه انجام می‌شود و از حالت متعارف خارج است، را نخواهد داد.