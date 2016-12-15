پیروزی حلب باید سرمشقی برای دولتمردان امت اسلامی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان طی بیانیهای ضمن آروزی نابودی ریشه استکبار و تکفیر، پیروزیهای اخیر نیروهای مقاومت اسلامی به ویژه در حلب و موصل را تبریک گفت. متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ(مائده: 56)
حزب خداوند، همانان هستند که پیروز میشوند
در ایام هفته وحدت و فرخنده سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص) و فرزند مکرمشان امام صادق (ع)، خبرهای خوش پیروزیهای مکرر فرزندان برومند مقاومت اسلامی در عراق و سوریه و آزادی کامل شهر حلب بر شادمانی امت اسلامی افزود.
بی شک این پیروزیهای اخیر ثمره شکیبائی و مقاومت مردم مظلوم سوریه و عراق و نیز مجاهدتهای شهدا و جانبازان و رزمندگان دلیر مقاومت اسلامی است که از مال و جان خود گذشته و برای پاسداری از حریم آل الله، به جهاد با جاهلان تکفیری و وابسته به شیطان بزرگ، شتافتند.
این پیروزی ها یکبار دیگر نشان داد، «مقاومت» با اتکال به امدادهای الهی، حتی در برابر گروههای تا به دندان مسلح وابسته به تمام قدرتهای استکباری و استعماری، توان اثبات توانمندی خود را دارد. همچنین این توفیق باشکوه، می تواند سرمشقی برای دولتمردان و سیاستمداران امت اسلامی باشد تا بیش از گذشته با استمداد از خداوند قادر متعال، رویکرد مقاومت و عزت را مبنای راهبردهای خود در عرصه های مختلف قرار دهند.
اعضای شورای نگهبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز مقاومت و آرزوی علو درجات آنها، این پیروزیها را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و عموم مردم مسلمان و آزادیخواهان به ویژه مردم ستمدیده سوریه و عراق، تبریک عرض نموده و ریشهکن شدن استکبار جهانی و نیروهای جاهل تکفیری را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایند.
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