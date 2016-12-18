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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۵۱

هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس؛

پیروزی منچستر سیتی مقابل آرسنال/ تاتنهام از سد برنلی گذشت

پیروزی منچستر سیتی مقابل آرسنال/ تاتنهام از سد برنلی گذشت

حساس ترین بازی هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس را تیم منچستر سیتی به سود خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال منچستر سیتی و آرسنال روز یکشنبه حساس ترین بازی هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس را در ورزشگاه اتحاد برگزار کردند که طی آن شاگردان پپ گواردیولا با نتیجه ۲ بر یک پیروز شدند.

گل نخست بازی را تئو والکات در دقیقه ۵ به ثمر رساند تا آرسنال از میزبان پیش بیافتد. در  ادامه لروی سانه (۴۷) و رحیم استرلینگ (۷۱) با گل های خود ورق را به سود سیتی بازگرداندند.

شاگردان گواردیولا با این برد ۳۶ امتیازی شدند و موقتا در رده دوم جدول قرار گرفتند.

در دیگر بازی تیم تاتنهام در زمین خو مقابل برنلی ۲ بر یک پیروز شد. تاتنهام با ۳۳ امتیاز تیم پنجم جدول است.

کد مطلب 3851604

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