پیروزی منچستر سیتی مقابل آرسنال/ تاتنهام از سد برنلی گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال منچستر سیتی و آرسنال روز یکشنبه حساس ترین بازی هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس را در ورزشگاه اتحاد برگزار کردند که طی آن شاگردان پپ گواردیولا با نتیجه ۲ بر یک پیروز شدند.

گل نخست بازی را تئو والکات در دقیقه ۵ به ثمر رساند تا آرسنال از میزبان پیش بیافتد. در ادامه لروی سانه (۴۷) و رحیم استرلینگ (۷۱) با گل های خود ورق را به سود سیتی بازگرداندند.

شاگردان گواردیولا با این برد ۳۶ امتیازی شدند و موقتا در رده دوم جدول قرار گرفتند.

در دیگر بازی تیم تاتنهام در زمین خو مقابل برنلی ۲ بر یک پیروز شد. تاتنهام با ۳۳ امتیاز تیم پنجم جدول است.