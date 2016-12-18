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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۳

سقوط هواپیمای نظامی اندونزی ۱۳ کشته برجای گذاشت

سقوط هواپیمای نظامی اندونزی ۱۳ کشته برجای گذاشت

یک فروند هواپیمای ترابری نیروی هوایی اندونزی بر اثر وخامت آب و هوا در منطقه کوهستانی استان «پاپوآ» سقوط کرد که به دنبال این حادثه ۱۳ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، یک فروند هواپیمای ترابری «سی-۱۳۰ هرکولس» نیروی هوایی اندونزی صبح امروز یکشنبه در استان «پاپوآ» در شرق کشور سقوط کرد.

بر اثر این حادثه همه ۱۳ سرنشین این هواپیمای نظامی از جمله سه خدمه آن که در حال تمرین انتقال آذوقه بودند، جان خود را از دست دادند.

علت این سانحه، برخورد هواپیمای نظامی با کوهی در نزدیکی شهر «وامنا» به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد گزارش می شود.

اندونزی از امنیت هوایی مطلوبی برخوردار نیست و پس از سانحه ای که سال گذشته برای یک هواپیمای ترابری از همین مدل به وقوع پیوست و در اثر آن بیش از یکصد نفر جان خود را از دست دادند، «جوکو ویدوددو» رئیس جمهوری کشور، برای بازنگری در ناوگان هوایی فرسوده اندونزی قول مساعد داد.

کد مطلب 3852586
مریم خرمایی

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