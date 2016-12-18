سقوط هواپیمای نظامی اندونزی ۱۳ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، یک فروند هواپیمای ترابری «سی-۱۳۰ هرکولس» نیروی هوایی اندونزی صبح امروز یکشنبه در استان «پاپوآ» در شرق کشور سقوط کرد.

بر اثر این حادثه همه ۱۳ سرنشین این هواپیمای نظامی از جمله سه خدمه آن که در حال تمرین انتقال آذوقه بودند، جان خود را از دست دادند.

علت این سانحه، برخورد هواپیمای نظامی با کوهی در نزدیکی شهر «وامنا» به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد گزارش می شود.

اندونزی از امنیت هوایی مطلوبی برخوردار نیست و پس از سانحه ای که سال گذشته برای یک هواپیمای ترابری از همین مدل به وقوع پیوست و در اثر آن بیش از یکصد نفر جان خود را از دست دادند، «جوکو ویدوددو» رئیس جمهوری کشور، برای بازنگری در ناوگان هوایی فرسوده اندونزی قول مساعد داد.