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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۴

با تصمیم شورای امنیت؛

نام ۵ فروند کشتی از لیست تحریم های کره شمالی حذف شد

نام ۵ فروند کشتی از لیست تحریم های کره شمالی حذف شد

اعضای شورای امنیت نام پنج فروند کشتی را که پیشتر به مشارکت در تجارت اسلحه برای کره شمالی متهم شده بودند، از لیست تحریم های اعمال شده علیه این کشور حذف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های اعمال شده بر پنج فروند کشتی که در ماه میلادی مارس ۲۰۱۶ به دلیل ارتباط با شرکت مدیریت دریایی کره شمالی در اقیانوس آرام در لیست سیاه جا گرفته بودند، لغو کرد.

این پنج فروند کشتی به نام های «نور سپیده دم»، «همیشه درخشان»، «ستاره طلایی ۳»، «ستاره اوریون» و «تپه جنوبی ۵» متهم به مشارکت در تجارت اسلحه برای کره شمالی و در شمار ۳۱ فروند کشتی بودند که به دلیل اتهامات مشابه از سوی ۱۵ عضو شورای امنیت در لیست تحریم های این نهاد بین المللی قرار گرفتند.

بنا به رای شورای امنیت، کشتی هایی که از لیست سیاه خارج شده اند، در شمار منابع اقتصادی تحت کنترل شرکت کشتیرانی کره شمالی محسوب نمی شوند و به همین دلیل نمی توان دارایی آنها را بلوکه کرد.

تحریم های ماه مارس به دلیل اعتراض شورای امنیت به چهارمین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ که در ماه ژانویه انجام شد، اعمال شد. البته تنها به فاصله یک هفته و بنا به درخواست چین، نام چهار کشتی از لیست سیاه حذف شد.

البته، شورای امنیت ماه میلادی گذشته (نوامبر) تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی وضع کرد که هدف از آن کاهش بیش از یک چهارم از درآمد صادراتی این کشور در اعتراض به پنجمین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ در ماه میلادی سپتامبر بود.   

کد مطلب 3852607
مریم خرمایی

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