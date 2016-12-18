به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ها و هنرمندان شرکت کننده در بخش موسیقی نواحی سی و دومین جشنواره موسیقی فجر در قالب ۱۳ گروه مختلف شامل سه گروه بانوان و ۱۰ گروه موسیقی مناطق آثار خود را در این دوره از جشنواره اجرا می کنند.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته گروه هایی از کرمانشاه، کردستان، بوشهر، خراسان، لرستان، مازندران، گیلان و چهارمحال و بختیاری در کارگان های اصیل و مهم موسیقی مناطق آثارشان را در فرهنگسرای نیاوران و مجموعه آزادی اجرا می کنند.

در تالار رودکی نیز علاوه بر معرفی یک پیشکسوت موسیقی مناطق، شب موسیقی نواحی با معرفی پیشکسوتان و اجرای موسیقی ترکمن، بلوچستان و خراسان شمالی برگزار می شود.

سی و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ٢٢ دی تا ١ بهمن به ریاست حمیدرضا نوربخش برگزار می شود.