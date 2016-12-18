ضرورت ارتقای دانش خبرنگاران/ دولت به شعارهای محیط زیستی عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در نشست تخصصی بازنمایی مولفه های محیط زیستی در رسانه ها گفت: اگر رسانه های ما را با رسانه های خارجی در حوزه محیط زیست مقایسه کنیم من احساس می کنم که آنها اغلب آگاه تر از اکثریت خبرنگاران داخل کشور ما هستند به همان میزان که من کارشناس باید در حرفه خودم اطلاعاتم را بالا ببرم خبرنگار حوزه هم باید سطح دانش خود را بالا ببرد تا هر حرفی را از کارشناسان نپذیرند.

کهرم ضمن نام بردن از معدودی از خبرنگاران توانمند حوزه محیط زیست کشور افزود: غیر از این چند نفر کمتر رسانه ای در ایران می بینم که خبرنگارشان به طور حرفه ای و تخصصی در حوزه محیط زیست کار کند.

مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه صحبت های خود ضمن انتقاد از عملکرد سازمان های مردم نهاد محیط زیستی گفت: مسئله سمن ها در کشور ما هنوز دوران نوزادی خود را می گذرانند اینجا هنوز می بینیم فردی سمنی را ثبت کرده تا عضو شورای شهر بشود یا در یک شهر خیلی خیلی کوچک دو سمن محیط زیستی داریم که در قالب رقابت فعالیت یکدیگر را تخریب می کنند.

به گفته وی اکنون در دولت کنونی که هنگام بهار سمن ها نامیده شده مسئله محیط زیست فراموش شده و مسائل و اهداف شخصی است که در سطح سمن ها دنبال می شود و باید به این سمن ها یادآوری کنیم که مسئله اصلی، حفظ محیط زیست است.

کهرم با اعلام اینکه نسبت به وضعیت محیط زیست خیلی مأیوسم گفت: دولت روحانی خود را دولت محیط زیستی عنوان کرده و شخص رئیس جمهور هم همه جا در مجمع عمومی ملل متحد گرفته تا در برنامه های سازمان حفاظت زیست زیست این موضوع را اعلام کرده است اما بنده بارها عرض کرده ام که به عمل کار برآید به سخنرانی نیست و دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

مشاور سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها از فقیرترین تشکیلات کشور هستند، گفت: ما سالها است درخواست استخدام هزار نفر محیط بان کرده ایم اما ابدا این رخ نداده است. حدود ۱۰ درصد خاک کشور مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تعریف شده است. در استاندارد جهانی برای حفاظت این میزان خاک کشور می بایستی ۱۰ تا ۱۲ هزار محیط بان داشتیم که اکنون کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر داریم.

کهرم ادامه داد: الان در خارتوران، یک میلیون هکتار مساحت داریم که در آن ۲۵۰ هزار گوسفند هم وجود دارد و این پارک ملی ما با بالاترین درجه حفاظت است و این مساحت را باید با یک لندرور حفاظت کنیم. سه ماه پیش در کوه «گنو» یک جوان دو محیط بان را کشت و یکی، دو روز بعد از آن در «بمو» هم گلوی یک محیط بان دیگر را با گلوله زدند. اینها شهید شدند و ما درخواست لایحه تقویت محیط بانان و تامین معیشتی محیط بانان را سه ماه پیش تقدیم هیئت دولت کردیم اما هنوز این لایحه به مجلس نرفته و مردم این موضوع را از چشم سازمان حفاظت محیط زیست می بینند.

وی با اشاره به محیط بانانی که به دلیل اتفاقات در حین وظیفه به حبس یا اعدام محکوم شده اند گفت: قبل از عید سه نفر آزاد شدند. ماشاالله مهنایی از بهبهان، اسعد تقی زاده و غلامحسین خالدی از یاسوج. یکی از اینها ۸ سال و نیم در زندان بود و زمانی که به زندان رفت ۱۲ روز از مراسم عقدش گذشته بود. الان هم محیط بان افضلی در کرمان حکم قصاص گرفته که از مقام معظم رهبری نامه ای گرفته شده که فعلا برای اجرای حکم دست نگهدارند.