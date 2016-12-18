تقلب در سموم کشاورزی/نگرانی مردم از محصولات غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در جلسه مشترک وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی با موضوع کاهش سموم دفع آفات کشاورزی غیر استاندارد ضمن اشاره به همکاری و هم افزایی میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی، افزود: اگر اقدامات انجام شده در سطحی مناسب به مردم عرضه شود ، مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوجه این اقدامات خواهند شد.

وی گفت: توافق هسته‌ای هم کمک زیادی کرد تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند لیستی از اقلام وارداتی مرغوب تهیه و وارد کشور کنند که این موضوع هم در حوزه سموم و هم در حوزه کودها اتفاق افتاد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم نگرانی زیادی در خصوص محصولات غذایی و کشاورزی دارند، افزود: متاسفانه گاهی بازخورد اقدامات انجام شده، به خوبی به مردم داده نمی‌شود بنابر این باید اطلاع رسانی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد و در همین راستا معاونت اجتماعی وزارت بهداشت آمادگی لازم را دارد تا اقدامات انجام شده را در قالب بسته‌های آموزشی و نمایشی به مردم ارائه کند.

هاشمی با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در حوزه ثبت سموم، آفت‌کش‌ها و کود، تاکید کرد: البته باید بیش از اینها در این حوزه کار کنیم چراکه سوداگری در این حوزه سودآور است و باید هر آنچه که از دستمان بر می آید را باسرعت بیشتری برای کنترل این حوزه انجام دهیم.

وزیر بهداشت در ادامه به مصرف مکمل ها توسط برخی از جوانان اشاره کرد و افزود: ما همواره به مردم و جوانان اعلام می‌کنیم که مکمل‌ها مفید نیست چرا که ۸۰ درصد آنها تقلبی و برای بدن مانند سم است اما به این مسئله توجهی نمی کنند و آن را مصرف می کنند.

وی، وجود شبکه های بهداشتی در کشور که در طول ۴۰ سال گذشته ایجاد شده است را بی‌نظیر دانست و گفت: حسن شبکه بهداشت در این است که همکاران ما در روستاها و حاشیه شهرها در میان مردم هستند و می‌توان برای آموزش کشاورزان از ظرفیت آنها و بهورزان استفاده کرد.

هاشمی ادامه داد: همچنین در حوزه نشانه‌گذاری و کد رهگیری برای تعیین اصالت داروها اقداماتی را انجام داده‌ایم و از آنجایی که مشکل تقلب در سموم هم وجود دارد، آماده کمک به وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

وزیر بهداشت گزارش‌های ارائه شده درباره پایش هفت محصول کشاورزی را امیدوار کننده دانست و گفت: بر این اساس امیدوارم ثمرات این اقدامات بیش از گذشته به مردم گفته شود و در زمینه سموم موجود در خاک با توجه به تغییر کشت به دلیل خشکسالی که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است، باید مناطقی را که خاک‌شان فلزات سنگین دارد، شناسایی شوند.

هاشمی در ادامه بر لزوم کنترل فاضلاب و آب های آلوده ای که مزارع کشاورزی با آن آبیاری می شوند، تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در حاشیه تهران و سه استان دیگر برای محصولات کشاورزی از فاضلاب استفاده می‌شود و باید این موضوع را به حداقل برسانیم.

وزیر بهداشت همچنین در حاشیه این جلسه با اشاره به حساسیت دولت یازدهم در حوزه کشاورزی و به دلیل سابقه همکاری میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، گفت: این هم افزایی میان دو وزارتخانه موجب شد تا کارنامه خوبی رقم بخورد.

وی بر لزوم انجام اقدامات بیشتر و ادامه داشتن آنها در حوزه سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد و افزود: همکاری میان وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی به طور مناسبی در حال انجام است که حاصل آن سلامت و امنیت غذایی مردم است.