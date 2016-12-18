روند پیگیری حل اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پدیده شاندیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دین‌پرست رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، ۳ اقدام مهم کارگروه برای پیگیری حل اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پدیده شاندیز را تشریح کرد.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، درخصوص اختلاف وزارت جهاد کشاورزی - سازمان امور اراضی کشور - با شرکت پدیده شاندیز، اعلام کرد: این موضوع بسیار مهم بدلیل بازدارندگی جدّی که در مسیر صدور مجوزهای قانونی، جهت از سرگیری فعالیت ها و آغاز بکار مجدد شرکت پدیده شاندیز دارد، از سه مسیر مشخص و قانونی و بصورت همزمان، در حال پیگیری و انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، در این خصوص اضافه کرد: اقدام اول؛ پیگیری موضوع اقامه دعوی وزارت جهاد کشاورزی- سازمان امور اراضی کشور- علیه شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در محل اجرای پروژه است که هم اکنون در یکی از شعب ذیصلاح مرجع قضائی مطرح رسیدگی بوده و با توجه به پیگیری و مساعدت دادستان کل کشور و همچنین اهتمام جدی مقامات قضائی استان خراسان رضوی، این امیدواری وجود دارد که طی روزهای آتی، رسیدگی به این پرونده تکمیل و ان شاالله رای لازم صادر گردد.

دین پرست در خصوص مسیر دوم کارگروه ویژه در این مورد گفت: صرف نظر از زمان و نتیجه حکم قطعیِ صادره از سوی مراجع محترم قضائی، فرآیند و نحوه تأدیه و پرداخت بدهی اعلام شده از سوی سازمان امور اراضی کشور، بعنوان جریمه ناشی از تغییر کاربری غیرقانونی، باید تعیین تکلیف شود. در این راستا با تشریک مساعی وزیر جهاد کشاورزی و براساس"آئین نامه مهلت دادن و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی" پیشنهاد مشخصی با هدف مساعدت با شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر لحاظ دوره تنفس مناسب و تقسیط بلند مدت با تضامین لازم، از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی ارائه و پیشنهاد گردیده و موضوع در حال رسیدگی است.

وی ابراز امیدواری کرد که نتیجه نهائی بررسی های قانونی در این زمینه، طی چند روز آینده تعیین و اعلام شود.

دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور؛ با اشاره به "نحوه محاسبه و تعیین رقم دقیق جریمه تغییر کاربری غیرقانونی پروژه پدیده شاندیز" به عنوان سومین اقدام مشخص کارگروه ویژه در این خصوص گفت: به موجب توافقات اخیر سازمان امور اراضی کشور و شرکت پدیده شاندیز در جلسه مورخ ۲۱ آذر و متعاقباً اختیار تفویضی از سوی آن سازمان به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، مقرر شد که سازمان جهاد کشاورزی استان، نسبت به بررسی مجموعه اسنادی که شرکت پدیده شاندیز، اخیراً برای کاهش سطح اراضی مورد ادعای وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده است اقدام و رقم اصلاحی جدید را ظرف دو روز آینده اعلام نماید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، در پایان ضمن جمع بندی موضوع خاطر نشان کرد: بر اساس توافقات قطعی انجام شده طی چند روزآینده ان شاالله رای مرجع قضائی درخصوص اصل ادعای وزارت جهاد کشاورزی، درخصوص تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی توسط شرکت پدیده شاندیز، صادر و ابلاغ خواهد شد

وی ادامه داد: همچنین با توجه به ارائه اسناد جدیدی از سوی شرکت پدیده شاندیز و پذیرش بخشی از موارد اعلامی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در جلسه مورخ ۲۴ آذر رقم فعلی اعلام شده از سوی سازمان امور اراضی کشور، به احتمال بسیار قوی تعدیل خواهد شد.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز گفت: وزارت امور اقتصادی و دارائی هم مکانیسم نحوه پرداخت رقم نهائی بدهی شرکت پدیده شاندیز به سازمان امور اراضی را که ناظر بر تعیین دوره تنفس مناسب و تقسیط بلند مدت با تضامین لازم خواهد بود، درصورت تطابق با قوانین و مقررات جاری، طی چند روز آینده اعلام خواهد کرد.