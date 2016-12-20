لزوم مدیریت سیاسی هوشمندانه دستاوردهای آزادی حلب

سید هادی سید افقهی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در خصوص آزادسازی حلب و تأثیرات آن بر جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد و هدفگذاری ما در مبارزه با تکفیری ها نیست، آنها خاکریز اول ما هستند و بعد از ریزش تروریست ها، کشورهای منطقه ای حامی آنها که به دنبال تشکیل جبهه ضد ایرانی هستند در اولویت اصلی ما قرار دارند و همان گونه که همه می دانند کشورهای خارجی نظیر انگلیس و آمریکا به دنبال جبهه ای ضد ایرانی در منطقه و جهان هستند.

وی گفت: شکست استراتژیک تروریست ها و حامیان آنها در حلب، چهره سوریه و منطقه را دگرگون خواهد کرد چرا که هدفگذاری طرف مقابل برای حلب منطقه ای بوده است، اگر نگوییم جهانی بوده چرا که بازیگری بین المللی چون روسیه هم وارد میدان شده است.

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه با تقسیم بندی کلاسیک بحران سوریه به بین المللی، منطقه ای و داخلی پیروزی در حلب بازتاب مثبتی خواهد داشت، تصریح کرد: از باب اهم و مهم باید تکلیف حلب کاملا روشن شود و آن منطقه کاملا پاکسازی شود و ببینیم که استراتژی نظامی ایران، روسیه و حزب الله به کدام سمت می رود و مناطق مهم و حساس مانند ادلب که انبار نیروهای ورشکسته تروریستی شده و یا دیگر مناطق همچون الرقه، دیرالزور و حسکه و ... چه زمانی به طور کامل آزاد می شوند. بنابراین تا اینجای کار ایران در استراتژی خود در مواجهه منطقه ای، بین المللی و درونی سوریه موفق شده و از همین پیروزی بعنوان سکوی پرتابی برای تحقق پیروزی سیاسی و دیکته کردن شرایط سیاسی خود در کنار شرکایش به جبهه شکست خورده مقابل استفاده می کند.

با هوشمندی سیاسی امتیازی را بدون مابه ازا ندهیم

سید افقهی در پاسخ به این سوال که آیا الگوی مذاکراتی خروج تروریست ها از حلب در ازای خروج آسیب دیدگان «فوعه و کفریا» می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای مذاکرات سیاسی ما تلقی شود یا خیر، افزود: مدیریت سیاسی ما در این مسئله باید هوشمندانه باشد کما اینکه در صحنه عملیاتی نیز هوشمندی به خرج دادیم، ما در داستان آزادسازی حلب و جابجایی تروریست ها در ازای جابجایی با آسیب دیدگان دو شهرک شیعه نشین فوعه و کفریا دیدیم که در ابتدا روسیه و ترکیه هیچ ذکری از این دو شهر نکردند و داشتند تمام تروریست ها را بدون مابه ازا آزاد می کردند و آنها هم بارهای طلا، جواهرات، آثار باستانی و حتی برخی از اجساد شهدا را با خودشان می بردند که بتوانند پای میز مذاکره سیاسی با اینها مبادله کنند و اینجا ایران بود که مسیر توافق را اصلاح کرد و خواسته های خود را از موضع فرد پیروز به آنها تحمیل کرد.

کارشناس ارشد جهان عرب گفت: مردم و کشورهای منطقه، سازمان های جهادی و آزادی بخش منطقه و سازمان های جهانی همه نقش بازدارنده و امنیت ساز ایران را نظاره و محاسبه می کنند، بنابراین باید در بعد سیاسی هم این هوشمندی را داشته باشیم که امتیازی را بدون مابه ازا ندهیم.

وی ادامه داد: ما در انتظار نشست سه جانبه میان وزرای خارجه و دفاع ایران، روسیه و ترکیه هستیم که پای میز مذاکره بتوانند نقشه راه عادی سازی شرایط حلب و نقشه راه سیاسی آینده سوریه را ترسیم کنند. ایران قطعا در یک مرحله ای اصرار می کند که سوریه بیاید و طرف مذاکره شود ولی فعلا بستر را برای مذاکرات سوری-سوری در قزاقستان آماده می کند.

کارشناس مسائل غرب آسیا اظهارداشت: بنابراین نقش ایران ثابت کرد که وقتی پایداری و مقاومت باشد، وقتی با صبر و هوشمندی و توکل بر خدا گام برداشته شود قطعا نتیجه بخش خواهد بود و منطقه را نیز تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: ایران دست دوستی خودش را به سوی طرف های دیگر دراز می کند و با اینکه ایران اکنون از موضع قدرت در منطقه مانور می دهد ولی در عین حال با لحن برادرانه حتی با کشورهایی که در حق ما و دیگر ملت ها همچون یمن، عراق، افغانستان و ... جفا کرده اند صحبت می کند و از هر فرصتی برای گفتگو و بازگرداندن آنها به محور عقلانیت فروگذار نمی کند.

آزادی حلب به معنای پیروزی کامل بر تروریست ها در سوریه نیست

سید افقهی در پاسخ به این سئوال که آیا می توان آزادسازی حلب و خروج نیروهای تروریستی از آن را به معنای پیروزی کامل در بحران سوریه دانست، خاطرنشان کرد: علی رغم ارزشمندی ای که این پیروزی داشت به منزله دومین شهر سوریه، پایتخت اقتصادی آن و همچنین برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک شهر، این تفکر و نگاه خامی است که بگوییم با آزاد سازی حلب بحران سوریه به سمت آرامش و امنیت کامل پیش خواهد رفت. ما این را می دانیم که گستره نبرد و سرحدات نظامی و استراتژیک در اختیار طرف مقابل است و هنوز مناطقی از دیرالزور در دست داعشی ها قرار دارد، تنها مرکز شهر حسکه در اختیار دولت است و اطراف آن را کردهای جدایی طلب در اختیار دارند که مورد حمایت آمریکایی ها هستند و همچنین الرقه هم در دست تروریست های داعشی است.

کارشناس جهان عرب تصریح کرد: بنابراین باید بگویم که خیر، این طور نیست که بعد از آزادی حلب با همین شتاب همه مناطق سوریه آزاد خواهد شد. به همین دلیل است که باید از این پیروزی نظامی دستاوردهای سیاسی را چید و از این رهگذر است که آقای پوتین نیروهای مسلح را دعوت کرد اسلحه های خود را زمین بگذارند و ترکیه را به عنوان نماینده خودشان معرفی کنند و گروه های سوری-سوری معارض بنشینند در قزاقستان و با یکدیگر گفتگو کنند تا بقیه بحران سوریه عموما جنبه امنیتی نداشته باشد.

وی افزود: در این میان علت اینکه ترکیه هم به اتحاد با روسیه و ایران به عنوان دو قدرت پیروز تن داده این است که برگه های خود را سوخته می بیند، هر چند برگه های دیگری هم دارد ولی خیلی از کارت های آنها دیگر ارزشی ندارد و سوخته تلقی می شود.

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه تصور می کنم لزوما آزادی حلب به این معنا نیست که به لحاظ امنیتی وضعیت ثبات کامل وجود داشته باشد و از طرفی هم دیگر مناطق سوریه که در دست تروریست ها است با سرعت سقوط نمی کند، افزود: راه حل نظامی در سوریه راه حل نهایی نیست. بعد از هر راند درگیری، چه فرد پیروز و چه فرد شکست خورده باید بر سر میز مذاکره بنشینند و با یکدیگر صحبت کنند و برای آینده این کشور تصمیم بگیرند، البته الان آمریکایی ها کارشکنی می کنند چرا که به خواسته های خودشان در سوریه نرسیده اند و تلاش برای برهم زدن وضعیت فعلی و تغییر در معادلات سوریه دارند.

آمریکا به دنبال سایکس پیکو۲ و طرح خاورمیانه بزرگ است

سید افقهی گفت: شنیده شده که آمریکایی ها نیروهای حمایت از خلق ترک و حزب دموکراتیک سوریه را آموزش می دهد و مرتب در مناطقی که خلاء وجود دارد و نیروهای مسلح سوریه و هم پیمانان آن حضور جدی ندارند آمریکایی ها می خواهند در آن مناطق حضور داشته باشند که فردا روزی اگر خواستند پای میز مذاکره سیاسی بروند از امتیازاتی برخوردار باشند.

کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: در حال حاضر امریکایی ها در منطقه جنوب سوریه که هم مرز اردن هم هست فعالیت می کنند و در مناطق نزدیک حسکه از شرق به غرب فرات رفتند. یعنی آمریکا و بخصوص پنتاگون می خواهند در سوریه مستقر شوند و حضور فیزیکی داشته باشند که این ممکن است علی رغم میل وزارت خارجه آن کشور باشد و به معنای این است که آقای ترامپ در دولت جدید آمریکا چه رویکرد سیاسی، چه اقتصادی و چه نظامی به سوریه داشته باشد تصمیم برخی جریانات ذی نفوذ در آمریکا در این است که در سوریه حضور جدی تری داشته باشند و برای همین است که مرتبا نیروهای آمریکایی بدون اجازه دولت سوریه وارد این کشور می شوند و نیرو تربیت می کنند تا مگر بتوانند اقلیم کردستان سوریه را به حالت فدرالی درآورند و شرایط را به نظام سوریه تحمیل کنند.

وی با بیان اینکه باید صبر کرد و دید که چه اراده ها و چه هدفگذاری هایی در جبهه متحدان سوریه شامل ایران، روسیه، حزب الله و دیگر گروه های جهادی و همچنین در جبهه مقابل شامل آمریکا، متحدان منطقه ای و تروریست ها بوجود خواهد آمد، اظهار داشت: آنچه مسلم است آمریکایی ها نمی خواهند گروه های تروریستی را نابود کنند و قصد دارند آنها را به عنوان ذخیره استراتژیک برای طرح های دیگر خود در منطقه در دیگر کشورها و ماجراجویی های دیگری که خواهند داشت، حفظ کنند.

کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان خاطر نشان کرد: طرح کلان آمریکا سایکس پیکو۲ و خاورمیانه بزرگ است و آمریکا از این هدف هم دست بر نمی دارد هر چند ممکن است استاتیک شود اما آن را متوقف نمی کند و این طرح کلان آمریکا به دنبال تامین دو هدف است که یکی اقتدار رژیم صهیونیستی و دیگری تثبیت هژمونی امریکا در منطقه است.