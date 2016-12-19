آینده منطقه متعلق به ملت هایی است که «ایستادگی و مقاومت» کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفرای کشورهای سوریه، فلسطین، عراق، لبنان، الجزایر، مصر، عمان و تونس عصر امروز (دوشنبه، ۲۹ آذرماه) با علاءالدین بروجردی رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ابتدای این دیدار ضمن تبریک آزادسازی شهر حلب در سوریه، گفت: خرسندیم که ارتش، دولت و ملتهای سوریه و عراق در مقابل این بحران تحمیلی ایستادگی و مقاومت کرده و حلب به عنوان مهمترین شهر سوریه آزاد شد و ان شاءالله موصل هم در آستانه آزادسازی است.
بروجردی با اشاره به اهمیت برقراری ثبات و آرامش در منطقه گفت: دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدامی جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه و از بین بردن گروه های تروریستی–تکفیری، حمایت می کند.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در همین راستا، اسرائیل و آمریکا را دشمن واحد امت اسلامی خواند و گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا با تجهیز و تسلیح گروههای تروریستی و تکفیری، از این گروه های تروریستی حمایت میکنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن تاکید بر استمرار حمایتهای رهبری، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم، گفت: واقعیت این است که سیاست ما داشتن بهترین رابطه با کشورها با اولویت جهان اسلام و عرب بوده ضمن اینکه آینده منطقه به دست ملتهایی است که در برابر سیاستهای کشورهای حامی تروریسم، مقاومت و ایستادگی کردند.
بروجردی، همچنین با تاکید بر اهمیت مسأله فلسطین گفت: ما همچنان شاهد مظلومیت مردم فلسطین و حوادث تلخی هستیم که بر منطقه تحمیل شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین راستا، موضع جهان اسلام را در مسأله فلسطین مشترک خواند و گفت: جهان اسلام در مورد فلسطین موضع مشترک دارند و مسأله فلسطین موضوع محوری و مهم جهان اسلام است.
در این دیدار سفرای کشورهای عربی ضمن قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از ملت های مظلوم اظهار داشتند: جمهوری اسلامی ایران گامهای موثری در برقراری ثبات و آرامش و مبارزه با گروهکهای تروریستی در منطقه برداشته است.
صلاح الزواوی، شیخالسفرای مقیم تهران و سفیر فلسطین نیز ضمن قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگ و مهمی است و همواره به عنوان دوست و برادر در کنار ملت فلسطین بوده و ما هیچگاه حمایتهای دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران در قضیه فلسطین را فراموش نخواهیم کرد.
وی همچنین، جمهوری اسلامی ایران را از حامیان اصلی در راه پایداری و احقاق حقوق مردم فلسطین دانست و از نقش اساسی مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و ملت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد و تمرکز جهان اسلام بر عامل وحدت بخش حمایت از فلسطین را حائز اهمیت خواند.
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