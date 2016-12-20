۲۱ دی تشکیل کمیسیون مشترک برجام/برای هر اقدامی آماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی در تشریح نشست شب گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و معاونان وی، گفت: این جلسه با دو هدف بررسی بودجه سال ۹۶ وزارت امور خارجه و بررسی آخرین وضعیت برجام تشکیل شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در ادامه به سخنان ظریف در این جلسه اشاره کرد و به نقل از وی گفت: برجام مبتنی بر مذاکره به دست آمد و عدم اجرای قانون ایسا جزء توافق ما بود و به همین جهت تصویب آن نقض برجام اعلام شد و عکس العمل های حساب شده جمهوری اسلامی را در پی داشت.

نقوی ادامه داد: ظریف به این عکس العمل ها اشاره کرد و ادامه داد که دو فرمان اجرایی رئیس جمهور به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی و همچنین درخواست تشکیل کمیسیون مشترک از جمله واکنش ها بود و کمیسیون مشترک ۱۰ ژانویه(۲۱ دی) تشکیل خواهد شد و بعد از این مراحل نیز برنامه مشخص و مدون داریم.

وی اظهار داشت: در ادامه، عراقچی توضیح داد که تاکنون حدود ۷۰ میلیارد دلار خط اعتباری از طرف کشورهای مختلف در ارتباط با ایران اختصاص داده اند که با مانع روبرو بود و با اصلاح قوانین، مشکل حل شده است و بازپرداخت اعتبارات مذکور مطابق جدول زمانبندی خودش خواهد بود و ایران مجبور به پرداخت بلافاصله و یا در کوتاه مدت نخواهد بود.

نماینده مردم ورامین ادامه داد: در ادامه ظریف گفت که با بقیه اعضای ۱+۵ نیز گفت وگوهای مستمر صورت گرفته و همچنان ادامه دارد همچنین با چین و روسیه هم مذاکرات انجام شده و همه طرف های مذاکره بر روی ادامه برجام و اجرای آن تاکید داشتند.

وی افزود: پس از مباحث برجام، در این جلسه، مباحث منطقه به ویژه تحولات سوریه نیز مورد بحث قرار گرفت، پس از مباحث وزیر امور خارجه، اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح کردند که در ادامه ذوالنوری نماینده مردم قم گفت اقدامات جمهوری اسلامی در مقابل نقض عهد آمریکایی باید هم وزن و قرینه باشد و اینکه بالاخره از کمیسیون مشترک چه چیزی بدست می آید که در پاسخ ظریف گفت که آمادگی کامل برای هر نوع اقدامی را داشته و مطابق برجام اختیارات قانونی داریم و نیازی هم به مراجعه به شورای امنیت نداریم.

نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه پس از مباحث برجام، بحث بودجه وزارت امور خارجه مطرح شد، عنوان کرد: ارتقای وضع و سطح سفارتخانه های جمهوری اسلامی، انجام ماموریت های سخت و پیچیده دیپلماتیک و ماموریت های مهم وزارت خارجه ایجاب می کند که حمایت و پشتیبانی جدی از بودجه و اعتبارات این وزارتخانه بشود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه دولت توجه ویژه ای به بودجه وزارت خارجه داشته و رشد خوبی نسبت به سال ۹۵ داشته اما کمیسیون باید نسبت به اعتبارات وزارت خارجه عنایت ویژه ای داشته باشد. همچنین پرداخت های جمهوری اسلامی به سازمان و نهادهای بین المللی که عضو آنها است، بخش مهمی از اعتبارات وزارت خارجه است که برای حفظ موقعیت جمهوری اسلامی پرداخت آن ها الزامی است.