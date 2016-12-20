چاپگرهای سه بعدی برای تولید ادوات الکترونیکی و اندام انسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، آمیت درور، مدیرعامل شرکت امریکایی نانودیمنشنز (Nano Dimensions) معقد است ما موفق به ارائه فناوری جدیدی شدیم که قادر است صنعت الکترونیک را بهبود دهد.

وی افزود: این فناوری جدید موجب افزایش تقاضا نسبت به محصولات این شرکت شده‌است به طوری که طی ۱۸ ماه گذشته سیلی از تقاضاها روانه این شرکت شده‌است.

یکی از موارد استفاده چاپ سه بعدی، استفاده از آن در ساخت بوردهای مدارچاپی است. فناوری DragonFly۲۰۲۰ چاپگر سه بعدی است که می‌تواند لایه‌های مختلف از بوردهای مدار چاپی را ایجاد کند. این کار برای تولید محصولات الکترونیکی مختلف به ویژه برای تامین نیاز بخش نظامی بسیار راهگشا است.

نانو دیمنشنز یک شرکت تابعه دارد که اخیرا اقدام به ساخت چاپگر زیستی کرده است. این شرکت، نمونه اولیه این ابزار را ساخته است که می‌توان از آن برای تولید بافت انسان استفاده کرد.

مدیران نانودیمنشنز اعلام کرده‌اند که فعلا در مرحله تحقیق برای تولید اندام انسان به واسطه این چاپگر هستند. هنوز نیاز به زمان بیشتری دارند تا روی این پروژه متمرکز شوند.

درور معتقد است که سال ۲۰۱۷ زمان مناسبی برای فروش چاپگرهای این شرکت است و نانودیمنشنز این فرصت را خواهد داشت که بعد از سه سال کار سخت، محصول خود را به بازار عرضه کند. فرصت‌های موجود در این بازار بسیار زیاد است.

درور تایید می‌کند که در حال حاضر دو واحد از چاپگرهای این شرکت وارد بازار شده و ۷ تا ۸ نوع جدید هنوز به بازار عرضه نشده‌است. احتمالا در سه ماهه چهارم سال جاری، ۴ سری از این محصولات وارد بازار شوند.

مدیرعامل شرکت نانودیمنشنز معتقد است که مشتریان سری اول این محصولات، مشتریان بتا هستند که فیدبک‌های لازم برای ارتقاء محصولات را به آنها خواهند داد. کیفیت دغدغه اصلی این شرکت است به همین دلیل باید ابتدا نسخه‌های بتا عرضه شوند و بعد عرضه عمومی آنها آغاز شود.