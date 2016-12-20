۲۸۰ فقره وام ازدواج به زوج های گلستانی اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید گلستان، حسن پهلوری اظهار کرد: اعتبار صندوق کارآفرینی امید استان در سال ۹۵ برای ازدواج، ۵۷ میلیارد ریال است که با نگاه ویژه صندوق به این مقوله مهم، تا کنون ۲۹ میلیارد ریال آن جذب شده است و این آمار، ۵۱ درصد پرداختی تسهیلات ازدواج را در هشت ماه نخست امسال نشان می دهد.

پهلوری با اشاره به اینکه صندوق در ۸ ماه نخست ۹۵ موفق به پرداخت بیش از ۲۸۰ فقره تسهیلات ازدواج شده است، افزود: شهرستان گرگان با اعطای ۶۵ فقره تسهیلات ازدواج و جذب ۷۳ درصد اعتبار رتبه اول و شهرستانهای گنبد با اعطای ۴۵ فقره و مینودشت با اعطای ۳۸ فقره وام ازدواج در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

مدیر صندوق کارآفرینی امید گلستان بیان کرد: این وام‌ها بدون سود و کارمزد چهار درصد و بازپرداخت چهارساله است و هر یک از زوجین می توانند مبلغ ۱۰ میلیون تومان را دریافت نمایند که استان گلستان تا کنون ۵۱ درصد تسهیلات ازدواج را جذب کرده و این نشانگر اعتماد مردم به صندوق و سابقه درخشان این صندوق در پرداخت تسهیلات ازدواج است.

وی عدم دریافت تسهیلات ازدواج برخی ثبت نام کنندگان را انصراف یا عدم تکمیل مدارک ضمانتی ذکر کرد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید گلستان در خصوص پرداخت تسهیلات صندوق در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های صندوق کارآفرینی امید و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۴ نام صندوق کارآفرینی امید به عنوان موسسه مجاز برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، در سامانه بانک مرکزی درج شد.