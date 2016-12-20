ناصر اطرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شب یلدا به غیر از آناناس، نارگیل و خیار، تمام میوه‌ها از جمله سیب، موز و انار با همان قیمت‌های دو هفته پیش به دست فروشنده‌ها می‌رسد و حتی میوه‌هایی از جمله نارنگی، پرتقال و هندوانه با کاهش قیمت به دست آنها می‌رسد.

وی بیان داشت: اگر شاهد افزایش قیمت میوه‌های شب یلدا در سطح بازار هستیم به سازمان میادین میوه و تره بار ارتباطی ندارد و باید بازرسین اصناف نظارت بیشتری روی قیمت کالاها داشته باشند.

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان اعلام کرد: در سطح شهر خبر دارم هندوانه که کیلویی ۸۰۰ تومان از میدان خریداری شده را کیلویی دو هزار تومان به دست مشتری می‌رسانند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هندوانه از کیلویی ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان در میدان به فروش می‌رسد و یک هفته قبل هندوانه بین ۵۰۰ تا هزار تومان به فروش می‌رسید.

اطرج با اعلام اینکه انار خیلی ممتاز و عالی کیلوی چهار هزار و ۵۰۰ تومان در میدان به فروش می‌رسد، بیان داشت: نرخ انار از ۱۰ روز مانده به شب یلدا تاکنون از چهار هزار و ۵۰۰ تومان تا یک هزار و ۵۰۰ تومان است.

مردم پرتقال و نارنگی شمال را نخرند

وی ادامه داد: قیمت موز از یک هفته پیش سه هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد البته موز مارک های متفاوتی دارد و بهترین مارک موز به این قیمت به فروش می‌رسد.

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان تاکید کرد: قیمت نارنگی و پرتقال شمالی به خاطر یخ زدگی پایین آمده است و قیمت پرتقال قبل از سرمازدگی بین یک هزار تا یک هزار و ۸۰۰ تومان بود.

وی با بیان اینکه قیمت پرتقال جنوب از سه هزار تا چهار هزار تومان است، اضافه کرد: قیمت پرتقال خیلی ممتاز جنوب تا چهار هزار و ۵۰۰ هم به فروش می‌رسد.

اطرج با بیان اینکه مردم پرتقال و نارنگی شمال را نخرند، گفت: این میوه‌ها به خاطر یخ زدگی مزه تلخ دارد.

وی ادامه داد: نارنگی هم جزو بارهایی بوده که سرما زده شده است و قبل از سرما بین یک هزار و ۸۰۰ تومان تا سه هزار و ۵۰۰ تومان بود و هم اکنون بین یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۷۰۰ تومان به دست میوه فروش می‌رسد.

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان از افزایش قیمت خیار خبر داد و ادامه داد: خیار سه نوع داریم که قیمت خیار اصلاحی گلخانه ای از کیلویی چهار هزار تومان به پایین است و خیار گلخانه‌ای معمولی از سه هزار و ۵۰۰ تومان به پایین و خیار بوته ای از دو هزار تومان به پایین است.

وی با بیان اینکه قیمت خیار به دلیل بارندگی ها و کم شدن واردات آن به اصفهان، افزایش یافته است، ادامه داد: دو روز پیش قیمت آناناس ممتاز ۱۸ هزار تومان و آناناس کوچک تا ۱۱ هزار تومان هم به فروش می‌رسید.

اطرج اعلام کرد: سیب درختی از کیلویی یک هزار تا سه هزار تومان است که از ۲۰ روز پیش تاکنون با این قیمت به دست فروشنده میوه می‌رسیده و قیمت سیب ممتاز تا سه هزار و ۵۰۰ تومان نیز هست.

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان بیان داشت: قیمت نارگیل از سه هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ است و تقریبا خیلی جزئی افزایش یافته است.