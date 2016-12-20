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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان:

گرانی میوه‌های شب یلدا ارتباطی به مسئولان میدان میوه ندارد

گرانی میوه‌های شب یلدا ارتباطی به مسئولان میدان میوه ندارد

اصفهان-رئیس میدان میوه وتره بار اصفهان گفت:گرانی میوه‌های شب یلدا به ما ارتباطی ندارد و اگر هندوانه در میدان کیلویی ۸۰۰تومان و در بازار دوهزار تومان است،باید بازرسین اصناف نظارت داشته باشند.

ناصر اطرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شب یلدا به غیر از آناناس، نارگیل و خیار، تمام میوه‌ها از جمله سیب، موز و انار با همان قیمت‌های دو هفته پیش به دست فروشنده‌ها می‌رسد و حتی میوه‌هایی از جمله نارنگی، پرتقال و هندوانه با کاهش قیمت به دست آنها می‌رسد.

وی بیان داشت: اگر شاهد افزایش قیمت میوه‌های شب یلدا در سطح بازار هستیم به سازمان میادین میوه و تره بار ارتباطی ندارد و باید بازرسین اصناف نظارت بیشتری روی قیمت کالاها داشته باشند.

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان اعلام کرد: در سطح شهر خبر دارم هندوانه که کیلویی ۸۰۰ تومان از میدان خریداری شده را کیلویی دو هزار تومان به دست مشتری می‌رسانند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هندوانه از کیلویی ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان در میدان به فروش می‌رسد و یک هفته قبل هندوانه بین ۵۰۰ تا هزار تومان به فروش می‌رسید.

اطرج با اعلام اینکه انار خیلی ممتاز و عالی کیلوی چهار هزار و ۵۰۰ تومان در میدان به فروش می‌رسد، بیان داشت: نرخ انار از ۱۰ روز مانده به شب یلدا تاکنون از چهار هزار و ۵۰۰ تومان تا یک هزار و ۵۰۰ تومان است.

مردم پرتقال و نارنگی شمال را نخرند

وی ادامه داد: قیمت موز از یک هفته پیش سه هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد البته موز مارک های متفاوتی دارد و بهترین مارک موز به این قیمت به فروش می‌رسد.

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان تاکید کرد: قیمت نارنگی و پرتقال شمالی به خاطر یخ زدگی پایین آمده است و قیمت پرتقال قبل از سرمازدگی بین یک هزار تا یک هزار و ۸۰۰ تومان بود.

وی با بیان اینکه قیمت پرتقال جنوب از سه هزار تا چهار هزار تومان است، اضافه کرد: قیمت پرتقال خیلی ممتاز جنوب تا چهار هزار و ۵۰۰ هم به فروش می‌رسد.

اطرج با بیان اینکه مردم پرتقال و نارنگی شمال را نخرند، گفت: این میوه‌ها به خاطر یخ زدگی مزه تلخ دارد.

وی ادامه داد: نارنگی هم جزو بارهایی بوده که سرما زده شده است و قبل از سرما بین یک هزار و ۸۰۰ تومان تا سه هزار و ۵۰۰ تومان بود و هم اکنون بین یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۷۰۰ تومان به دست میوه فروش می‌رسد.

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان از افزایش قیمت خیار خبر داد و ادامه داد: خیار سه نوع داریم که قیمت خیار اصلاحی گلخانه ای از کیلویی چهار هزار تومان به پایین است و خیار گلخانه‌ای معمولی از سه هزار و ۵۰۰ تومان به پایین و خیار بوته ای از دو هزار تومان به پایین است.

وی با بیان اینکه قیمت خیار به دلیل بارندگی ها و کم شدن واردات آن به اصفهان، افزایش یافته است، ادامه داد: دو روز پیش قیمت آناناس ممتاز ۱۸ هزار تومان و آناناس کوچک تا ۱۱ هزار تومان هم به فروش می‌رسید.

اطرج اعلام کرد: سیب درختی از کیلویی یک هزار تا سه هزار تومان است که از ۲۰ روز پیش تاکنون با این قیمت به دست فروشنده میوه می‌رسیده و قیمت سیب ممتاز تا سه هزار و ۵۰۰ تومان نیز هست.

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان بیان داشت: قیمت نارگیل از سه هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ است و تقریبا خیلی جزئی افزایش یافته است.

کد مطلب 3854966

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    نظرات

    • چرایی ها IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
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      پاسخ
      سلام چرا حقوق بازنشتگان نیرو های سپاه را در زمان معین نمیدهید الان شب یلداست و ما هنوز حقوق نگرفته ایم الان میخوام بدونم که چگونه اخر برج که مردم پول ندارند میخوان برای شب یلدا مراسمی داشته باشند خواهش دارم حقوق ما را در یک زمان معین بپردازید تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم و بتوانیم یک ماه را با دشواری سر کنیم مسئولین که بهتان اعتماد داریم اعتمادتان را از ما سلب نکنید شما مسئولید که حقوق بازنشستگان سپاه یا همه ی پست ها را در زمان معین بدهید .مسئولین به داد ما برسید الان شب چله است چه کنیم هان بگویید دیگر اگر واقعا مسئولید حقوق بازنشستگان را قبل از ساعت ۵ بدهید چون یک عالمه سفره خالیست همگی منتظر حقوق هستیم یادتان نرود که ما در پست نیروی سپاه هستیم.

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