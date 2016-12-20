به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه غذاهای سنتی و محلی نیریز با هدف معرفی غذاهای محلی و صنایع دستی این شهرستان و ترویج آن در میان مردم نیریز به ویژه نسل جوان جامعه برپا شده است.
در این نمایشگاه انواع غذاهای سنتی، آش، دوغ، نان محلی و سیاه چادرهای بومی و محلی، انواع صنایع دستی اعم از گلیمبافی، تابلو فرش، انواع بافتنی، صنایع چوبی، پتهدوزی، نقاشی روی سفال و سفالگری به معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.
این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ جهت بازدید عموم در بنای تاریخی فاتح که از آثار تاریخی شهرستان نیریز به شمار میآید دایر است.
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