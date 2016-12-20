کشف کلاهبرداری ۱۵ میلیاردی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال شکایت یکی از معدن داران شهرستان گیلانغرب از مالک یک کارخانه فراوری قیر طبیعی در استان آذربایجان شرقی مبنی بر عدم پرداخت پول محموله های ارسالی، پرونده در دست بررسی انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: طبق بررسی های انجام شده و اظهارات فرد شاکی، متهم اصلی به همراه پدر و برادر خود، با خرید قیرطبیعی از معدن داران شهرستان گیلانغرب و پرداخت به موقع مطالبات آنان، اعتماد مردم منطقه را جلب کرده اند.

مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: متهمان پس از چندماه اعتمادسازی، یک محموله سه هزار و ۲۲۴ تنی قیر طبیعی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال از یکی از معدن داران خریداری کرده و به بهانه پرداخت پول پس از تحویل گرفتن محموله در استان آذربایجان شرقی، بدون هیچ رد و نشانی متواری شده اند.

سردار امان اللهی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی هویت متهمان- که پیش از این هیچ گونه سابقه کیفری نیز نداشته اند- مشخص و رد پای یکی از آنان در پایتخت یافت شد، لذا تیمی از مأموران انتظامی شهرستان جهت دستگیری وی به تهران اعزام شدند.

وی گفت: مأموران با تحت نظر قرار دادن منزل، متهم ۳۳ ساله را در شمال شهر تهران در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: پس از انتقال متهم به مقر پلیس شهرستان گیلانغرب و بازجویی های فنی و علمی، مشخص شدکه پدر و برادر وی به کشور ترکیه فرار کرده اند. همچنین موضوع کلاهبرداری این افراد به سایر معدن داران شهرستان گیلانغرب نیز اعلام شده است تا در صورت شکایت به پلیس آگاهی مراجعه کنند.