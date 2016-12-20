پلیس ترکیه ۶ نفر را در رابطه با ترور «کارلوف» بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس ترکیه تاکنون شش نفر را در رابطه با ترور آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا، بازداشت کرده است.

افراد دستگیر شده از سوی پلیس شامل مادر، پدر، خواهر، دو نفر از بستگان و همچنین همخانه فرد ضارب هستند.

ضارب که «مولود مرت آلتینتاس» نام دارد و بلافاصله به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد، ظاهرا سابقه خدمت در نیروی پلیس ترکیه را داشته است.

از شب گذشته تاکنون، فضای امنیتی در آنکارا بیش از پیش سنگین است تا جایی که آمریکا کنسولگری های خود را در سه شهر به حال تعطیل درآورد. دلیل این امر، تیراندازی مردی که در حال حاضر تحت بازداشت است، در اطرف ساختمان سفارت آمریکا در آنکارا عنوان می شود.