  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

پلیس ترکیه ۶ نفر را در رابطه با ترور «کارلوف» بازداشت کرد

پلیس ترکیه ۶ نفر را در رابطه با ترور «کارلوف» بازداشت کرد

پلیس ترکیه اعضای خانواده و دوستان نزدیک مردی را که با شلیک گلوله، سفیر روسیه در آنکارا را ترور کرد، بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس ترکیه تاکنون شش نفر را در رابطه با ترور آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا، بازداشت کرده است.

 افراد دستگیر شده از سوی پلیس شامل مادر، پدر، خواهر، دو نفر از بستگان و همچنین همخانه فرد ضارب هستند.

 ضارب که «مولود مرت آلتینتاس» نام دارد و بلافاصله به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد، ظاهرا سابقه خدمت در نیروی پلیس ترکیه را داشته است.

از شب گذشته تاکنون، فضای امنیتی در آنکارا بیش از پیش سنگین است تا جایی که آمریکا کنسولگری های خود را در سه شهر به حال تعطیل درآورد. دلیل این امر، تیراندازی مردی که در حال حاضر تحت بازداشت است، در اطرف ساختمان سفارت آمریکا در آنکارا عنوان می شود.

کد مطلب 3855179
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها