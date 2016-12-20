۱۵۰ کودک کار در اردبیل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری ظهر سه‌شنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: در سال گذشته ۱۸۹ و در سال ۹۳، ۱۳۰ کودک کار در استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به ساماندهی و جمع‌آوری کودکان کار و ارائه خدمات از سوی بهزیستی اضافه کرد: از جمله خدمات روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، کمک به معیشت و کمک به تحصیل کودکان انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: با هدف ارائه خدمات بهینه طرح راه‌اندازی مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده در دستور کار است و امیدواریم این مجموعه بتواند بخش اعظمی از نیازهای کودکان کار را پاسخ دهد.

ستاری در عین حال یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی اصلی استان را طلاق عنوان کرد و گفت: عمده مشکل در کاهش نرخ طلاق روند ارجاع است.

وی تأکید کرد: افراد متقاضی طلاق در ابتدا به دادگاه ارجاع می‌شوند و بعد از تکمیل پرونده و طی شدن تمامی مراحل به بهزیستی ارجاع داده می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: این موضوع موجب می‌شود مداخله در طلاق در زمان مناسب انجام نشود در حالی که با همین وضعیت نیز سال گذشته ۱۸ درصد از زوج‌های متقاضی طلاق با مداخله بهزیستی سازش داشتند.

به گفته ستاری در صورتی که ارجاع در زمان مناسب انجام شود می‌توان مداخله به موقع داشت و تا حد قابل‌توجهی از نرخ طلاق کاست.