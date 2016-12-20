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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

ینس لائرک؛

دمشق با افزایش شمار ناظران سازمان ملل در حلب موافقت کرد

دمشق با افزایش شمار ناظران سازمان ملل در حلب موافقت کرد

سخنگوی سازمان ملل از موافقت دولت دمشق با افزایش شمار ناظران بین المللی که بر روند خروج غیرنظامیان از شرق حلب نظارت دارند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ینس لائرک» سخنگوی سازمان ملل متحد، امروز سه شنبه از موافقت دولت دمشق با اعزام ۲۰ تَن دیگر از کارکنان سازمان ملل به شرق حلب برای نظارت بر روند تخلیه هزاران نفر از غیرنظامیان خبر داد.

به گفته وی، به این ترتیب شمار ناظران بین المللی حاضر در حلب سه برابر تعداد قبلی می شود که وظیفه آنها نظارت بر روند تخلیه است.

وی در عین حال گفت: عدم دسترسی مستقلانه کارکنان سازمان ملل به اتوبوس های حامل مردم، مانع از دغدغه این نهاد به حفاظت از آنها نمی شود.

به گفته لائرک، تاکنون کار تخلیه ۷۵۰ نفر از مردم دو شهرک «الفوعه» و «کفریا» پایان گرفته است. تعداد اتوبوس هایی که صبح امروز عازم این نواحی بوده اند، ۲۰ دستگاه گزارش می شود.

لازم به ذکر است که وزارت خارجه روسیه پیشتر با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که اعزام ناظران سازمان ملل به سوریه تنها باید با موافقت مقامات سوریه همراه باشد.

اعزام ناظرین سازمان ملل به حلب دیروز دوشنبه در قالب قطعنامه ۲۳۲۸ شورای امنیت و در راستای نظارت بین المللی بر تخلیه غیرنظامیان از این شهر و همچنین تامین فوری کمک های بشردوستانه به تصویب رسید.

گفتنی است، روسیه روز یکشنبه پیش نویس قطعنامه ای را به عنوان جایگزین طرح فرانسه در این خصوص ارائه کرده بود.

کد مطلب 3855241
مریم خرمایی

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