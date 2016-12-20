آل خلیفه شیعیان «الدراز» را از دسترسی به آب شیرین محروم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآه البحرین، اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم آل خلیفه علیه شیعیان این کشور حد و مرز نمی شناسد.

در همین راستا، پس از اینکه مقامات امنیتی رژیم آل خلیفه از ورود تانکرهای آب شیرین به روستای «الدراز» محل سکونت آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین جلوگیری کردند، اهالی این روستا برای تهیه آب شرب خود به مناطق مجاور از جمله روستای «بنی جمره» رجوع می کنند.

در همین ارتباط یکی از شهروندان بحرینی اعلام کرد که برای تهیه آب آشامیدنی به دیگر روستاها از جمله المرخ رفتم اما منبع آب این مناطق نیز خالی بودند و در نهایت در روستای باربار موفق شدم مقداری آب شرب تهیه کنم.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه از حدود ۶ ماه پیش تاکنون و پس از سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین منطقه الدراز محل سکونت ایشان را محاصره کرده اند و از ورود مواد غذایی و آب به این منطقه جلوگیری می کنند. همچنین طی ۶ ماه گذشته از ساعت ۷ عصر تا ساعت ۱ نیمه شب خدمات اینترنت با مشکل مواجه شده است.