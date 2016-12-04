هر نوع حکم صادره علیه شیخ عیسی باطل است/لزوم محاکمه سران آل خلیفه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: پس از گذشت بیش از ۵ ماه از اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین که به تعبیر مقام معظم رهبری همچون ستاره ای در آسمان تشیع هستند، مردم انقلابی بحرین همچنان برای دفاع از رهبر خود در صحنه حاضر هستند و در برابر منزل ایشان تحصن کرده اند.

همچنین علمای حامی شیخ عیسی به مسئولیت خطیر خود مبنی بر روشنگری و تبیین راههای مبارزه با ظلم آل خلیفه پایبند هستند؛ امری که بیش از پیش موجب برانگیخته شدن خشم آل خلیفه شد و نظامیان این رژیم در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود اقدام به بازداشت و حبس چندین عالم برجسته این کشور و احضار دهها عالم دیگر کردند.

دادگاه وابسته به آل خلیفه قصد دارد امروز ۱۴ آذر دادگاه محاکمه رهبر شیعیان بحرین را برگزار کند. بر همین اساس برای بررسی ابعاد این رویداد مهم با «یحیی الحدید» رئیس مرکز دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس در استرالیا گفتگو کردیم که شرح آن در ادامه می آید:

*حضور علما و روحانیون را در میان مردم برای دفاع از آیت الله عیسی قاسم و هدایت انقلاب بحرین چگونه ارزیابی می کنید؟ علت حمله آل خلیفه به علما و بازداشت آنها طی ماه های اخیر چیست؟

سید «مجید المشعل» رئیس هیأت علمای بحرین نیز با حضور در برابر منزل شیخ عیسی قاسم خطاب به حکام بحرین تاکید کرد که هرگز به رهبر شیعیان دست نخواهید یافت مگر اینکه خون ما را بریزید بلاشک علمای بحرین در متوقف کردن برنامه رژیم آل خلیفه در خصوص کنار گذاشتن علمای دین از همراهی رهبری دینی بحرین یعنی آیت الله «عیسی قاسم» نقش دارند. علما و مردم دارای آگاهی و بصیرت بالایی بودند و از روز نخست، علما در برابر منزل آیت الله عیسی قاسم حضور یافته و به دفاع از ایشان و هدایت مردم متحصن در برابر منزل شیخ عیسی پرداختند. در همین راستا سید «مجید المشعل» رئیس هیأت علمای بحرین نیز با حضور در برابر منزل شیخ عیسی قاسم خطاب به حکام بحرین تاکید کرد که هرگز به رهبر شیعیان دست نخواهید یافت مگر اینکه خون ما را بریزید؛ ما هرگز شیخ عیسی را ترک نخواهیم کرد. وی همچنین اعلام کرد که ما از دفاع از رهبر شیعیان دست بر نمی داریم. این موضع گیری یک موضع شریف و منحصر به فرد عالمان بود که در تاریخ ثبت می شود. زیرا از دین و اعتقادات دفاع کردند. به همین دلیل نیز علما مورد هجوم حکام بحرین قرار گرفتند و سران حکومت بحرین نیز با نسبت دادن اتهامات جعلی و دروغین به علمای حاضر در برابر منزل شیخ عیسی، آن ها را بازداشت و تحت تعقیب قرار دادند. در حال حاضر بیش از ۶۰ عالم برجسته دینی توسط حکام بحرین احضار شده و مورد تهدید واقع شده اند. بنابراین نقش علما در انقلاب بحرین نقشی واضح است و تاریخ، ایستادگی علما در برابر حکام ظالم بحرین برای دفاع از مردم و ارزش های انسانی را ثبت می کند.

*تحلیل شما از مانع تراشی چندین ماهه آل خلیفه در برگزاری نمازجمعه در منطقه الدراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم چیست؟ به نظر شما تاثیر سخنرانی امام جمعه بر مردم چیست؟

حکام بحرین از نقش نماز جمعه در میان مردم و حرکت دادن آنها مطلع هستند و به خوبی می دانند که خطیبان نمازجمعه در جریان سخنرانی خود مردم را به مقاومت و ایستادگی دعوت می کنند و ارزش های انسانی مانند مبارزه با ظلم و تعرض به اصول دینی را در میان مردم تجدید می کنند. آل خلیفه از طریق محاصره مسجدی که در آن نمازجمعه اقامه می شود و همچنین جلوگیری از ورود ائمه جمعه به مسجد موجب از برگزاری نمازجمعه جلوگیری می کند. این اقدامات نشانگر این است که سخنرانی اسلامی در سطحی بالا ایراد می شود و سخنرانان در برابر ظلم می ایستند. حکام بحرین طی سال های گذشته در برابر سخنرانی دینی که از یک سو اسلام ناب را ارئه می دهد و از سوی دیگر خواسته های برحق و مسالمت آمیز مردم را بیان می دارد، ناکام مانده اند.

*واکنش های خارجی به سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین به ویژه از سوی نهادهای حقوق بشری و دیگر کشور ها از جمله ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

علیرغم اینکه آمریکا و انگلیس هرگونه اعمال فشار واقعی علیه رژیم آل خلیفه را وتو می کنند، جمهوری اسلامی همواره در حمایت از مظلومان سراسر جهان به ویژه در کشورهای اسلامی پیشگام بوده است نهادهای حقوق بشری و جامعه بین الملل مواضعی را در این خصوص اتخاذ و بیان کرده اند اما تاثیر بسیار محدودی بر روند انقلاب در بحرین داشته است. زیرا آمریکا و انگلیس هرگونه اعمال فشار واقعی علیه رژیم آل خلیفه را وتو می کنند؛ آنها شریک رژیم بحرین و سعودی ها هستند و در ارتکاب جنایات آنها علیه مردم و شیعیان بحرین از طریق تخریب مساجد، حمله به فعالیت های دینی، کشتار زنان و کودکان و بازداشت جوانان و فعالین حقوق بشری دست دارند. متاسفانه جامعه بین الملل به صورت دوگانه با انقلاب بحرین برخورد می کند و آمریکا و انگلیس مانع از تحرک واقعی از سوی آنها می شوند اما موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال انقلاب بحرین یک موضع مثبت است و دائما از این انقلاب و تحرکات مسالمت آمیز مردم حمایت می کرده است. جمهوری اسلامی همواره در حمایت از مظلومان سراسر جهان به ویژه در کشورهای اسلامی پیشگام بوده است و به همین دلیل نیز مردم و ملت بحرین از موضع ایران تمجید و تشکر می کنند و آن را ارج می نهند.

*تاثیر راهپیمایی مردم در اعتراض به سیاست های آل خلیفه و تحت فشار قرار دادن حکام بحرین چیست؟ در چه صورت گزینه مسالمت آمیز مردم به گزینه سخت و خشن تبدیل خواهد شد؟

انقلاب و تحرکات مردم و همچنین تحصن آنها در برابر منزل شیخ عیسی قاسم در الدراز ادامه دارد و فعالان بحرینی در داخل و خارج از کشور به اقدامات و تحرکات خود ادامه می دهند. امکان ندارد که مردم کوتاه بیایند و از خواسته های خود دست بردارند؛ مردم بحرین دارای ثبات و استقامت هستند و رژیم آل خلیفه نمی تواند موجب عقب نشینی آنها از مواضعشان شود اما رهبران سیاسی و دینی تصمیم دارند و تاکید می کنند که اقدامات و تحرکات باید به صورت مسالمت آمیز ادامه یابد. از سوی دیگر این بدین معنا نیست که رژیم بحرین هر کاری خواست انجام دهد؛ مردم اجازه نمی دهند کشور بحرین به سوریه دوم، عراق و یا لیبی تبدیل شود. ملت بحرین برای باز پس گیری حقوق خود از یک صبر راهبردی برخوردار و معتقد هستند که از طریق تحرکات مسالمت آمیز می توان پیروز شد و خسارات را کاهش داد. ما امروز به قربانی نیاز نداریم و نمی خواهیم کشور را به درگیری بکشانیم.

*روز یکشنبه جلسه محاکمه آیت الله عیسی قاسم توسط دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه برگزار خواهد شد. به نظر شما حکام بحرین در این خصوص چگونه اقدام خواهند کرد؟ آیا امکان یورش نظامیان آل خلیفه به منزل ایشان و مردم تحصن کننده در برابر منزل شیخ عیسی وجود دارد؟

این مقامات بحرین هستند که باید در دادگاه به عنوان افرادی که جنایاتی ضدبشری انجام می دهند، محاکمه شوند احتمال دارد که رژیم حاکم بر بحرین مرتکب حماقت شود و حکمی را علیه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین صادر کند اما مردم بحرین تمامی احکام صادره علیه رهبر شیعیان را باطل می دانند و معتقدند آنکه باید محاکمه گردد، رژیم آل خلیفه و سران آن هستند؛ زیرا آنها مرتکب جنایات زیادی شده اند و فساد نیز در این رژیم وجود دارد. بنابراین این مقامات بحرین هستند که باید در دادگاه به عنوان افرادی که جنایاتی ضد بشری انجام می دهند، محاکمه شوند. در صورتی که اقدامی گستاخانه صورت گیرد، شرایط در بحرین پیچیده تر می شود. از سوی دیگر وضعیت منطقه و متحدان رژیم آل خلیفه به سمتی پیش می رود که به نفع حکام بحرین نیست.

*یورش نظامیان آل خلیفه به دفتر اصلی جمعیت الوفاق بحرین و مصادره دارایی های آن را چگونه ارزیابی می کنید؟ علمای بحرین پس از این اقدام بر فقدان عقل آل خلیفه تاکید کردند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ دیدگاهتان را در قبال دادگاه تجدید نظر شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق در روز یکشنبه بفرمایید؟

محاکمه شیخ علی سلمان در راستای حملات علیه فعالیت ها و اقدامات سیاسی و مسالمت آمیز صورت می گیرد. زیرا مردم بحرین از اقدامات خود دست نخواهند کشید و در برابر تصمیم های رژیم آل خلیفه که دستگاه قضائی تحت امرش نیز فاسد است، تسلیم نخواهند شد. بنابراین شیخ علی سلمان چه در زندان و چه در خارج از زندان به عنوان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین باقی خواهد ماند و مردم به باقی ماندن وی در این منصب رغبت و تمایل دارند. شیخ علی سلمان یک رهبر سیاسی است و مردم بحرین و جامعه جهانی تصمیم های دادگاه آل خلیفه را به رسمیت نمی شناسند.