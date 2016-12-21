پلیس کنگو ۲۶ معترض را به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، نیروهای امنیتی جمهوری دموکراتیک کنگو دستکم ۲۶ نفر از تظاهرات کنندگانی را که در مخالفت با تداوم حضور «ژوزف کابیلا» بر مسند ریاست جمهوری به خیابان های کینشاسا –پایتخت کنگو- آمده بودند به قتل رسانده و شمار زیادی را نیز بازداشت کردند.

البته، ناظرین حقوق بشر بیم آن را دارند که با توجه به گستردگی تیراندازی، شمار قربانیان از این نیز بیشتر باشد.

کابیلا که از سال ۲۰۰۱ میلادی رئیس جمهوری کنگو است، طبق قانون اساسی حق شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد حال آنکه بر اساس رای دادگاه می تواند تا زمان برگزاری انتخابات در مسند قدرت باقی بماند.

در حالی که قرار بود این انتخابات یک ماه پیش (نوامبر) انجام شود، حزب حاکم، برگزاری آن را تا سال ۲۰۱۸ به تعویق انداخت- امری که مردم را به برپایی اعتراضات خیابانی واداشت.