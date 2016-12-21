نشست مسکو آمریکا را به حاشیه راند/ نتیجه این نشست ابقاء «اسد» است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز امروز در گزارشی تحلیلی نشست سه جانبه روز گذشته میان وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه را «به حاشیه راندن آمریکا» توصیف کرد.

این روزنامه در مطلب خود در این باره نوشت: نه «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به این نشست دعوت شد و نه با سازمان ملل در این خصوص مشورتی به انجام رسید.

گزارش تحلیلی مذکور در ادامه اذعان کرد: در شرایط کنونی که ارتش سوریه در جبهه میدانی به پیروزهای شگرفی رسیده است، این اتحاد جدید و نیز عدم حضور قدرت های غربی در میز مذاکره به معنای تضمین تداوم ریاست جمهوری «بشار اسد» در سوریه است و این امر با حصول توافق به هر شکل نیز جاری و نافذ خواهد بود. این در حالی است که «باراک اوباما» رئیس‌ جمهور آمریکا حدود ۵ سال پیش گفته بود که اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید از قدرت حذف شود!

روزنامه مذکور تصریح کرد: روسیه درک کرده است که هیچ کسی به شما چیزی نمی دهد؛ بلکه خود باید آن را به دست بیاورید؛ لذا در شرایط کنونی که آمریکا عقب نشسته است؛ روسیه فرصت کافی برای پیشرفت در این مسیر را دارد.

این گزارش تأکید کرد که «اندرو تبلر» (Andrew Tabler) یکی از اعضای مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن که درباره سوریه مطالعه می‌ کند در این خصوص گفته است: وقتی کشورهای ترکیه، ایران و روسیه همگی بدون حضور آمریکا درخصوص یک فرایند موافق هستند، به این مفهوم است که مشکل از ما است.

این مطلب خاطرنشان کرد: روس‌ ها تلاشی برای مخفی کردن حس تحقیر تلاش‌ های دیپلماتیک آمریکا نمی‌ کنند. هفته گذشته «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که به طور مستقیم با ترکیه در خصوص توافق تخلیه حلب همکاری کردن کارآمدتر از همکاری با آمریکا است.

نیویورک تایمز ادامه داد: «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که «جان کری» وزیر خارجه این کشور با لاوروف و وزیر خارجه ترکیه تماس تلفنی داشته و در خصوص موفقیت تلاش‌ های سه جانبه جدید ابراز تردید کرده است.

گزارش تحلیلی نیویورک تایمز می افزاید: نشانه‌ های روابط حسنه میان روسیه و ترکیه روز سه‌ شنبه علیرغم ترور سفیر مسکو در آنکارا توسط یک افسر پلیس ترکیه، به وضوح مشخص بود؛ زیرا در مسکو، لاوروف و همتای ترک وی یعنی «مولود چاوش اوغلو» دسته گل‌ هایی را در کنار تصویر «آندری کارلوف»

(Andrey Karlov) سفیر ترور شده روسیه در ترکیه قرار دادند. «چاوش اوغلو» نیز صراحتاً گفت که مردم ترکیه به همان اندازه مردم روسیه در این ضایعه اسف بار عزادار هستند.

در پایان این تحلیل آمده است: در نشست سه‌ جانبه ایران، روسیه و ترکیه درخصوص بیانیه مسکو برای پایان دادن به جنگ در سوریه نیز توافق شد و با آمریکا و «استفان دی‌ میستورا» نماینده سازمان ملل در امور سوریه هم هیچ رایزنی به انجام نرسید.