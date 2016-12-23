آزادی حلب سرنوشت دنیاست

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-پیمان یزدانی: آزادی شهر حلب سوریه و تحولات اخیر در منطقه که از دستاوردهای مهم محور مقاومت و هم پیمانی ایران و متحدان آن بود تاثیر زیادی در روند تحولات منطقه و جهان خواهد داشت.

تحولاتی که شاید موجب شده اند ترکیه که از متحدین غرب در تحولات سوریه به حساب می رفت پس از نامیدی از شرکای غربی خود تامین منافع خود را در نزدیکی به روسیه و ایران دنبال کند.

در همین راستا گفتگویی داشته ایم با دکتر «رجب صفراف» مشاور معاون رئیس دومای روسیه و تحلیلگر مسایل سیاسی که متن آن در زیر آمده است.

*در خصوص توافق نفتی اخیر در اوپک، برخی معتقد هستند که این توافق برای کاهش تولید نفت مدت زیادی دوام نخواهد آورد و برخی کشورها از آن تخطی خواهند کرد. نظر شما در این باره چیست؟

بازیگران اصلی به غیر از عربستان سعودی همگی خواهان برقراری ثبات در بازار نفت در سطح جهان هستند و نمی خواهند تا نفت تبدیل به یک سلاح سیاسی در دست برخی کشورها شود.

مثلا روسیه کاملا مطمئن است که حتما باید تولید نفت برای مدتی در جهان پایین نگهداشته شود تا قیمت ها به یک سطح ارزشمند و قابل توجهی برسند. قیمت های کنونی طبیعی نیست ساختگی و تصنعی هستند. قیمت طبیعی نفت در حال حاضر باید بین ۶۰ تا ۸۰ دلاردر هر بشکه باشد.

مشکلی که ما داریم این است که بعضی از تولیدکنندگان نفت دارای اختیار خودشان نیستند و سیاست مستقلی ندارند و نمی توانند سر منافع خودشان مانور دهند و از غرب و آمریکا و کشورهای دیگر دستور می گیرند. این مسئله باعث می شود که نتوانیم روی این کشورها حساب باز کنیم ولی در مجموع اگر این توافق رعایت شود به نفع همه کشورها خواهد بود و امیدواریم این توافق رعایت شود تا قیمت ها به سطحی منطقی برسد.

*آزادسازی حلب چه تاثیری بر روند تحولات سوریه و منطقه خواهد گذاشت؟

حلب فقط یک شهر سوریه نیست. قضیه حلب سرنوشت دنیا را تعیین می کند. حلب نقطه شکست آمریکا، غرب و کشورهای عربی و پیروزی روسیه و ایران و همکاری این دو کشور است.

همکاری این دو کشور می تواند در تحولات جهانی تاثیرگذار باشد. حلب نشان داد که آمریکا در حال تنزل از جایگاه جهانی خود است. در چنین وضعیتی کشورهای دنیا از آمریکا ناامید شده و سعی می کنند به امکانات و توانمندی های خودشان متکی باشند. من معتقدم ائتلاف ایران و روسیه می تواند وضع جامعه بین الملل را عوض کند.

*در پی مایوس شدن ترکیه از متحدان غربی خود، بطوریکه حتی آنها را به حمایت از تروریست های «پ ک ک » علیه خودش متهم می کند شاهد آن هستیم که آنکارا صحبت از نزدیک شدن به روسیه و چین و سازمان شانگهای می کند. این اقدام ترکیه تا چقدر جدی است آیا حرکتی تاکتیکی برای امتیاز گیری از غرب است یا خیر چرخشی راهبردی در سیاستهای ترکیه است؟

ترکیه همیشه یک بازیگر تاکتیکی بوده و هیچگاه امکانات استراتژیک در سطح جهان نداشته است. الان هم مانورهایی که انجام می دهد فقط با اهداف تاکتیکی است.

آنکارا در برخی مسائل حتی فقط فکر امروز را می کند و نه حتی فکر فردا را. ترکیه دنبال منافع کوچک خودش است و جایگاه حقیقی خودش را در منطقه نمی شناسد و خودش را بیشتر از حد واقعی خودش و امکاناتش حس می کند.

این امر موجب تضاد در منافع دیگر کشورهای منطقه می شود. در سال های اخیر متاسفانه رهبران کنونی ترکیه تصمیماتی گرفته اند که کاملا این کشور را از فضای اعتماد خارج نمودند. ترکیه را نه می توان گفت شریک آمریکاست و نه شریک دیگر کشورها.

آمریکا هم همیشه برنامه هایی علیه ترکیه داشته است زیرا بزرگ کردن ترکیه به نفع اروپا، اسرائیل و کشورهای عربی نیست. لذا آمریکا و غرب همواره مکانیزم هایی را فراهم می کنند تا ترکیه توسعه پیدا نکند.

متاسفانه رهبران ترکیه حتی نتوانستند یک همسایه خوب برای خود داشته باشند. امروز ترکیه همواره در حال شانتاژ کردن همسایه های خودش است و یا می خواهد از فضای موجود منطقه تنها برای منافع خودش استفاده کند. بعضا کارهایی می کند که اصلا وضع و امنیت منطقه و حتی جهان را به خطر می اندازد.