مسکو مخالف کارشکنی در مسیر برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران، صبح امروز (چهارشنبه اول دی ماه) با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با ابراز تأسف از حادثه تروریستی آنکارا که منجر به قتل سفیر روسیه در ترکیه شد، گفت: ترور سفیر روسیه در آنکارا نشان داد که برخی بازیگران و رسانه‌های وابسته صهیونیستی، برای نجات تروریست با احساسات مردم بازی می‌کنند، همان‌گونه که دستگاه‌های امنیتی برخی کشورها با آتش تروریسم بازی کرده و امنیت منطقه و جهان را به سخره گرفته‌اند.

وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز همدردی با ملت و مجالس قانون‌گذاری روسیه، این عمل غیرانسانی را محکوم کرده، خواستار مجازات آمران و عاملان این جنایت بشری است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در ادامه با اشاره به اوضاع منطقه گفت: رویکرد غلط آمریکا در منطقه منجر به رشد تروریسم گردید و مبارزه با تروریسم و سخن از راه‌حل سیاسی نباید تنها محدود به سوریه گردد بلکه در یمن، لیبی، بحرین و دیگر بحران‌ها نیز باید راه‌حل منصفانه سیاسی موردتوجه قرار گیرد.

امیرعبداللهیان همچنین گفت: در سال‌های اخیر همکاری و هماهنگی پارلمانی میان ایران و روسیه در مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش یافته است که تداوم این روند در تأمین منافع دو ملت و دو کشور مؤثر است و پارلمان‌های دو کشور می‌توانند نقش مهمی در کمک به ثبات و امنیت منطقه نمایند.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایطی که همه سرگرم موضوع سوریه هستند، تروریسم در جنوب یمن به‌صورت فزاینده رشد کرده است. این مشخصاً یکی از پیامدهای شوم تجاوز نظامی به یمن است و نباید از پیگیری جدی حل سیاسی در یمن غافل ماند.

لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران نیز با ابراز قدردانی از همدردی ملت و دولت ایران با حادثه اخیر گفت: چنین اقداماتی نمی‌تواند روسیه را از وظیفه و تعهد خود نسبت به تأمین صلح و امنیت در جهان باز دارد و ما مصمم‌تر از گذشته به راه خود ادامه می‌دهیم.

سفیر روسیه در تهران با تشریح روند گسترش همکاری‌های سیاسی و پارلمانی دو کشور گفت: افزایش همکاری‌ها و مبادلات دو کشور در زمینه‌های گوناگون به‌طور فزاینده و رضایت بخشی در جریان است و تأمین منافع ایران و روسیه را تضمین می‌کند.

وی درخصوص همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور نیز گفت: ارتباط و همکاری دو کشور در مناطق بحرانی خاورمیانه به‌ویژه سوریه رضایتبخش است و دو کشور اقدامات ارزنده‌ای درخصوص کمک به بازگرداندن امنیت و ثبات به ثمر رسانده‌اند و این همکاری‌ها تا حضور نتایج موردنظر تداوم خواهد یافت.

وی افزود: مسکو مخالف کارشکنی در مسیر برجام است.