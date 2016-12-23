برخی مسئولان موضوع آلودگی هوا را جدی نگرفته اند

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که باید امروز موضوع آلودگی هوا در مناطق پیرامونی تهران جدی گرفته شود، اظهار داشت: آلودگی هوا نقش مهمی را در سلامت مردم ایفا می کند و جان شهروندان را به خطر می اندازد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: باید همه نهادها و ارگان هایی که در زمینه مقابله با آلودگی هوا وظیفه دارند به میدان آمده و این مشکل را کنترل کنند.

وی که یکی از منتقدان عملکرد سازمان محیط زیست در موضوع آلودگی هوا است، بیان داشت: امروز مسئولان موضوع آلودگی هوا را جدی نگرفته اند و اقدام اساسی در این زمینه انجام نمی شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: باید مسئولان راهکارهای اساسی را برای مقابله با آلودگی هوا پیش بینی کنند و این امر نباید از سوی مدیران مورد غفلت قرار گیرد.