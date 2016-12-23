  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس:

برخی مسئولان موضوع آلودگی هوا را جدی نگرفته اند

برخی مسئولان موضوع آلودگی هوا را جدی نگرفته اند

تهران-نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس که یکی از منتقدان عملکرد سازمان محیط زیست در موضوع آلودگی هوا است، گفت: مسئولان موضوع آلودگی هوا را جدی نگرفته اند.

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که باید امروز موضوع آلودگی هوا در مناطق پیرامونی تهران جدی گرفته شود، اظهار داشت: آلودگی هوا نقش مهمی را در سلامت مردم ایفا می کند و جان شهروندان را به خطر می اندازد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: باید همه نهادها و ارگان هایی که در زمینه مقابله با آلودگی هوا وظیفه دارند به میدان آمده و این مشکل را کنترل کنند.

وی که یکی از منتقدان عملکرد سازمان محیط زیست در موضوع آلودگی هوا است، بیان داشت: امروز مسئولان موضوع آلودگی هوا را جدی نگرفته اند و اقدام اساسی در این زمینه انجام نمی شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: باید مسئولان راهکارهای اساسی را برای مقابله با آلودگی هوا پیش بینی کنند و این امر نباید از سوی مدیران مورد غفلت قرار گیرد.

کد مطلب 3857459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها