افزایش شرکت کنندگان بخش عکس/ ۷۰ پوستر در جشنواره رقابت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معطریان مدیر برگزاری بخش عکس جشنواره تئاتر فجر گفت: در این دوره شاهد بیشترین شرکت‌کننده در بخش عکس بوده‌ایم. تعداد عکاسان شرکت کننده در این دوره از جشنواره در قیاس با سال گذشته ۲ برابر افزایش یافته که از بین آنها ۵۰ عکاس از دیگر شهرها آثار خود را ارسال کرده‌اند. عکس‌های ارسالی این دوره فقط مختص به چند نمایش اجرا شده در سالن‌های دولتی نبود، چراکه امسال شاهد عکس‌های متنوع‌تری از گونه‌های مختلف نمایشی و سالن‌های خصوصی بودیم.

وی ادامه داد: باتوجه به افزایش تعداد نمایش‌های اجرا شده در سال و برنامه‌ریزی‌های درست جشنواره اعم از فراخوان‌ها و قضاوت به موقع عکس‌های ارسال شده، بخش عکس توانسته اعتماد عکاسان را بیشتر جلب کند که نتیجه‌اش را در افزایش شرکت‌کنندگان این دوره دیده‌ایم.

وی درباره افزوده شدن برج میلاد برای برپایی نمایشگاه عکس و پوستر این دوره از جشنواره گفت: در برج میلاد امکان چاپ عکس‌های بزرگ‌تر وجود دارد اما در خانه هنرمندان به دلیل کمبود فضا به اجبار عکس‌های کوچک‌تری را چاپ می‌کنیم که برگزاری این نمایشگاه‌ها در کنار هم می‌تواند کمک بسزایی برای بیشتر شناخته شدن عکاسان کند.

رضا معطریان درباره دلایل مهجور ماندن عکاسان در تئاتر گفت: عکاسی در اقلام تبلیغاتی تئاتر خیلی جدی گرفته نمی‌شود و همین نکته سبب شده با همان سرعتی که عکاسان جذب تئاتر می‌شوند با همان سرعت از عکاسی تئاتر فاصله بگیرند. عکاسی تئاتر باید به شکلی از طرف گروه‌های نمایشی جدی گرفته شود که پاسخگوی بخشی از هزینه‌های زندگی عکاس تئاتر باشد و این نکته با حمایت و پیگیری خود صنف عکاسان خانه تئاتر امری دست یافتنی است.

رقابت ۷۰ پوستر در جشنواره تئاتر فجر سی و پنجم

بعد از اعلام فراخوان بخش مسابقه پوستر ۳۵۳ اثر از ۱۰۰ طراح گرافیک به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این میان ۷۰ اثر از ۴۲ طراح به بخش مسابقه و نمایشگاه پوستر جشنواره راه پیدا کردند. اسامی طراحان راه یافته به بخش مسابقه و نمایشگاه سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به شرح زیر است:

جواد آتشباری، مجتبی احمدی، ایمان ارضی، مهدی اسدی تبار، سینا افشار (۳ اثر)، ساقی انتظامی راد، زهرا انصاری (۳ اثر)، حامد بارئی طبری، حبیب پروین قدس، آرش تنهایی، رسول حق جو (۴ اثر)، سروش حیدری (۲ اثر)، میثم خاوری(۲ اثر)، یونس دهقانی، مهدی دوایی (۲ اثر)، رامین رستمی، سعید رضوانی (۳ اثر)، مسعود زمانی (۴ اثر)، مرضیه سرمشقی، مهناز سلیمان نژاد، امیر صداقتی (۲ اثر) ، بابک صفری، علیرضا عسگری‌فر، مهسا غفوریان (۲ اثر)، مهدی غلامی، مهدی فاتحی (۵ اثر)، کمال کچوئیان (۳ اثر)، پرناز کریمی (۲ اثر)، آرمان کلهری، حسام الدین گل محمدی، امیر مصباحی، علیرضا معظمی، سید رضا موسوی، میثم نادری (۳ اثر)، میثم نامدار، حمید نجاتی، فریده نظری (۲ اثر)، ساتیا نوروزی، شیرین نوری، الهام همت، امین وطنی شهمیرزادی، امیر اسمی.

این آثار همزمان با ایام برگزاری جشنواره تئاتر فجر در خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آیند و در قالب کتاب مسابقه چاپ و تکثیر می‌شوند. همچنین جوایز برگزیدگان در مراسم اختتامیه تئاتر فجر اهدا خواهد شد. مدیر بخش مسابقه پوستر این دوره از جشنواره ابراهیم حسینی است و داوری آثار توسط قباد شیوا، مازیار تهرانی و مجید کاشانی صورت گرفت.

همایش «شهر و شهروندی و تئاتر» برگزار می‌شود

همایش «شهر و شهروندی و تئاتر» به کوشش سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، با سخنرانی هنرمندان تئاتر و ارایه مقالات برگزیده شرکت‌کننده در این همایش روز سه شنبه، ۷ دی ماه در تئاتر شهر برگزار می‌شود.

ناصر حبیبیان مدیر اجرایی این همایش با ارایه توضیحاتی درباره موضوعاتی که در این برنامه مطرح می‌شود، گفت: شهر و شهروندی و نسبت آن با تئاتر از موضوعاتی است که از دیرباز اهمیت داشته است. به طوریکه نسبت تئاتر با مدنیت به یونان باستان می‌رسد و با توجه به بحث شهروندی در جامعه امروز، محورهایی را برای این همایش تعریف کردیم.

وی ادامه داد: در فرخوان این همایش ۲۸ محور را اعلام کردیم که از جمله آنها می‌توان به موضوعاتی همچون «شهر در ادبیات نمایشی جهان»، « شهر و شهروندی در ادبیات نمایشی نوین ایران از مشروطه تاکنون»، «تئاتر و ساختار شهر» و «جایگاه تئاتر در قانون‌های حاکم بر مدیریت فرهنگی شهر» اشاره کرد.

حبیبیان با ارایه توضیحاتی درباره روند دریافت مقالات این همایش اضافه کرد: بعد از انتشار فراخوان، ۶۰ مقاله به دبیرخانه رسید که شورای علمی همایش مرکب از خانم شیرین بزرگمهر وآقایان سعید اسدی، عطاالله کوپال از میان آنها ۳۰ چکیده را انتخاب کرد و در نهایت ۲۱ مقاله کامل به دبیرخانه رسید که از بین آنها ۸ مقاله برگزیده و انتخاب شد.

به گفته او، ۵ مقاله در همان روز همایش (۸ دی ماه) خوانده می‌شوند ودر کنار اینها ۳ مقاله دیگر نیز در کتاب مجموعه مقالات برگزیده همایش منتشر می‌شوند. البته به جز اینها مقالات سفارشی هم داشتیم و مقاله بسیار خوبی از رفیق نصرتی داریم.

این دانش آموخته تئاتر از برگزاری چند جلسه سخنرانی در این همایش خبر داد و افزود: در این همایش در کنار خوانش مقالات برگزیده چهره‌هایی همچون قطب‌الدین صادقی، علی مرادخانی و سعید اسدی سخنرانی دارند.

حبیبیان گفت: بعد از برگزاری همایش نیز، کتاب برگزیده مقالات آن منتشر و در آیین افتتاحیه جشنواره، رونمایی خواهد شد و جوایزی به سه مقاله برگزیده اهدا می شود.

این همایش با حضور مسئولان شهری و اساتید حوزه معماری روز سه شنبه ۷ دی ماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از ۱ تا ۱۲ بهمن ماه برگزار می‌شود.