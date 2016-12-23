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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۶

بروجردی در جمع خبرنگاران:

ترور سفیر روسیه در ترکیه طراحی آمریکایی‌ها است

ترور سفیر روسیه در ترکیه طراحی آمریکایی‌ها است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه ترور سفیر روسیه طراحی آمریکایی‌ها بوده است، گفت: ترکیه عضو ناتو است و ارتباط بسیار نزدیکی که با روسیه دارد که خوشایند آمریکایی‌ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه مرضیه دباغ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جلسات کمیسیون امنیت ملی طبقه‌بندی دارد و به همین دلیل سخنگو مطالب آن را عنوان می‌کند و آنچه قابل‌ذکر است همانی است که سخنگو اعلام می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون مشکوک بودن ترور سفیر روسیه نیز اظهار داشت: به نظرم بیشتر طراحی آمریکایی‌ها باشد؛ چراکه ترکیه عضو ناتو است و ارتباط بسیار نزدیکی با روسیه برقرار کرده و همین ارتباط خوشایند آمریکایی‌ها نیست.

بروجردی در همین راستا خاطرنشان کرد: به‌زعم بنده این اتفاق هشداری به ترکیه است که در مسیری که آمریکا علاقه‌مند است حرکت نکند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس  درخصوص حمایت ایران برای مقابله با داعش که از سوی گروه جیش‌الفتح اعلام شده بود نیز تصریح کرد: هم آنها و هم داعش دست‌نشانده و آمریکا هستند.

کد مطلب 3857760

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