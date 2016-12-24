پیشرفت ۴۰درصدی طرح ایمنی جاده ها

محمد شکرچی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: این طرح بخش های مختلفی دارد و وظایف دستگاه های مرتبط در آن به خوبی مشخص شده است.

شکرچی زاده با اشاره به پیشرفت ۴۰ تا ۴۵ درصدی طرح ایمنی جاده ها، اظهار داشت: تلاش می کنیم تا پایان دولت یازدهم این طرح را نهایی کرده و به تصویب برسانیم تا در دستور کار تمامی دستگاه ها قرارگیرد.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با وجود هماهنگی تمامی دستگاه ها با یکدیگر در بحث ایمنی جاده ها، هنوز برخی موضوعات مسئول خاصی ندارد که در طرح ایمنی جاده ها، وظیفه هر بخش را با همکاری تمامی دستگاه ها و متخصصان امر مشخص کردیم.

وی اظهار داشت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای تدوین این طرح با تمامی دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، سازمان راهداری، ستاد وزارتخانه و مجموعه های درمانی کشور در ارتباط است.

شکرچی زاده، بیان کرد: هم اکنون سهم هر بخش در حجم تصادفات جاده ای مشخص نیست و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد یعنی معلوم نیست که سهم جاده، خودرو، رفتار انسانی و سایر عوامل در هر تصادف چه چقدر است؟

این مقام مسئول تصریح کرد: باید تعداد جان باختگان حوادث رانندگی را کاهش دهیم، درحال حاضر تعداد مجروحان، چندین برابر آمار کشته شدگان جاده ای است.

وی به نقش عوامل مختلف در حوادث جاده ای اشاره کرد و گفت: بحث رفتارهای انسانی در این حوادث بسیار مهم است و در این زمینه رایزنی هایی با سازمان های مرتبط انجام شده، درباره مسائل فنی هم مذاکراتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت شده صورت پذیرفته است.

شکرچی زاده بیان کرد: فصل های مختلف و راهبردهای بسیاری برای طرح ایمنی جاده ها تدوین شده و وظیفه هر دستگاه و همچنین دستگاه های همکار هم مشخص شده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: انتظار می رود که طرح ایمنی جاده ها تا پایان دولت یازدهم به اتمام برسد و پس از تصویب هیات دولت، اجرایی شود ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی هم به عنوان رییس کمیسیون ایمنی راه ها با تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور می تواند این طرح را تصویب کند.

این مقام مسئول بیان کرد: براساس برنامه قرار بود که سالانه ۱۰ درصد از تلفات جاده ای در دولت یازدهم کاهش یابد اما تنها شاهد کاهش ۴ درصدی در حجم تلفات بودیم اما پیش بینی می شود با اجرای این طرح، ۱۰ درصد مورد نظر محقق شود.