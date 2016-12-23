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۳ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۵۶

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی:

رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه شورای امنیت پشت کردن به اسرائیل بود

رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه شورای امنیت پشت کردن به اسرائیل بود

«یووال اشتاینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی گفت که آمریکا با دادن رأی ممتنع به قطعنامه ضد شهرک سازی اسرائیل در شورای امنیت، تنها دوست خود در خاورمیانه را تنها گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یووال اشتاینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی روز جمعه در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت در خصوص توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی گفت که آمریکا با امتناع از وتوی این قطعنامه و دادن رأی ممتنع به آن، اسرائیل را تنها گذاشت.

اشتاینیتز که از نزدیکان «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بشمار می رود، در گفتگو با شبکه دو خبری اسرائیل مدعی شد: «این قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه ای علیه شهرک سازی نیست؛ بلکه قطعنامه ای ضد اسرائیلی، ضد یهودی و ضد دولت یهودی است. آمریکا امشب به راحتی تنها دوست خود در خاورمیانه را تنها گذاشت».

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در اقدامی بی سابقه به قطعنامه پیشنهادی مصر در محکومیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی و درخواست برای توقف آن رأی مثبت داد.

۱۴ عضو شورای امنیت به این پیش نویس رأی مثبت دادند و آمریکا به آن رأی ممتنع داد.

این نخستین بار ظرف ۳۶ سال گذشته است که آمریکا قطعنامه ای علیه شهرک سازی رژیم صهیونیستی را وتو نمی کند.

کد مطلب 3857899

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