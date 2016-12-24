استقبال سازمان همکاری اسلامی ازقطعنامه ضدصهیونیستی در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان همکاری اسلامی روز شنبه از قطعنامه شورای امنیت در محکومیت شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس استقبال کرد.

در همین راستا، «یوسف العثیمین» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی طی بیانیه ای این قطعنامه را تاییدی بر غیرقانونی بودن شهرک سازی های رژیم صهیونیستی برشمرد. سازمان همکاری اسلامی همچنین این قطعنامه را تاریخی برشمرده و اجرای آن را خواستار شد.

از سوی دیگر «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب نیز از این قطعنامه شورای امنیت که شهرک سازی های رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و توقف آن را خواستار شده است، استقبال کرد. وی همچنین این قطعنامه را تایید و حمایت جامعه بین الملل از مبارزه تاریخی مردم فلسطین برای دستیابی به حقوق مشروع خود و در راس آنها برپایی دولت مستقل برشمرد.

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل جمعه شب در اقدامی بی سابقه به قطعنامه پیشنهادی در محکومیت شهرک سازی های رژیم صهیونیستی و درخواست برای توقف آن رأی مثبت داد.

۱۴ عضو شورای امنیت به این پیش نویس رأی مثبت دادند و آمریکا به آن رأی ممتنع داد. این برای اولین بار از ۳۶ سال گذشته به این سو است که آمریکا قطعنامه ای درباره شهرک سازی رژیم صهیونیستی را وتو نمی کند.