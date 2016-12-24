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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

‌در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نرخ جدید انواع میوه اعلام شد/ثبات بر بازار حاکم شد

نرخ جدید انواع میوه اعلام شد/ثبات بر بازار حاکم شد

رئیس اتحادیه میوه وسبزی نرخ جدید انواع میوه را در بازار اعلام کرد که بر این اساس، قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته، تغییری نداشته است.‌

سیدحسین مهاجران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رکود خاصی بر بازار میوه حاکم شده است، اظهار داشت: قیمت انواع میوه و صیفی‌جات نسبت به هفته گذشته تقریبا تغییری نداشته است.

وی با اشاره به اینکه عرضه پرتقال شمال در میدان مرکزی میوه و تره‌بار همچنان زیاد است، ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم از این محصول، بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، نارنگی بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، کیوی بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و خیار بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.

مهاجران، نرخ هر کیلوگرم سیب قرمز با کیفیت بالا را ۴۰۰۰ تومان و سیب سفید را بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام کرد.

به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی، افزود: قیمت هر کیلوگرم انگور بی‌دانه قرمز با کیفیت بالا ۵۵۰۰ تومان، انگور بی‌دانه سفید ۵۰۰۰ تومان و انگور شاهرودی بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.

کد مطلب 3858236

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