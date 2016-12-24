نرخ جدید انواع میوه اعلام شد/ثبات بر بازار حاکم شد

سیدحسین مهاجران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رکود خاصی بر بازار میوه حاکم شده است، اظهار داشت: قیمت انواع میوه و صیفی‌جات نسبت به هفته گذشته تقریبا تغییری نداشته است.

وی با اشاره به اینکه عرضه پرتقال شمال در میدان مرکزی میوه و تره‌بار همچنان زیاد است، ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم از این محصول، بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، نارنگی بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، کیوی بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و خیار بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.

مهاجران، نرخ هر کیلوگرم سیب قرمز با کیفیت بالا را ۴۰۰۰ تومان و سیب سفید را بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام کرد.

به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی، افزود: قیمت هر کیلوگرم انگور بی‌دانه قرمز با کیفیت بالا ۵۵۰۰ تومان، انگور بی‌دانه سفید ۵۰۰۰ تومان و انگور شاهرودی بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.