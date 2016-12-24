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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران:

تهران فردا هم آلوده است/شاخص در حد تعطیلی مدرسه‌ها نخواهد بود

تهران فردا هم آلوده است/شاخص در حد تعطیلی مدرسه‌ها نخواهد بود

معاون پایش محیط زیست تهران در پاسخ به اینکه آیا فردا هم به دلیل آلودگی هوا شاهد تعطیلی خواهیم بود، گفت: فردا نیز آلودگی بالایی در تهران خواهیم داشت اما نه به اندازه‌ای که تعطیلی اعلام شود.

محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه از ظهر امروز نشانه‌های ورود سیستم کم‌فشار به هوای پایتخت دیده می‌شود، شاهد ناپایداری هوا خواهیم بود و بنابراین احتمال اینکه فردا نیز بر اثر آلودگی هوا، شاهد تعطیلی در پایتخت باشیم ناچیز است.

رستگاری تأکید کرد: البته قطعاً فردا هم شاخص آلودگی هوای تهران عدد بالایی خواهد بود اما از وضعیت کنونی که برای همه گروه‌ها ناسالم است پایین‌تر خواهد آمد و به این ترتیب هوای تهران آن‌قدر آلوده نخواهد بود که تعطیلی را به دنبال داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه دلیل اختلاف شاخص اعلام محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران با نقشه‌های جهانی چیست گفت: احتلاف شاخص میانگین ما با شرکت کنترل کیفیت در حد ۴ یا ۵ واحد است که آن هم اغلب شاخص ما بالاتر است زیرا ایستگاه‌های ما در مناطق آلوده‌تری نصب شده‌اند. در مورد برخی ایستگاه‌ها که این عدد بیشتر می‌شود احتمالاً به این دلیل است که برخی ایستگاه‌های شرکت کنترل کیفیت ذرات زیر ۲/۵ میکرون را اندازه‌گیری نمی‌کنند و بنابراین شاخص به مراتب بهتری را نشان می‌دهند.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان هواشناسی برای پیش‌بینی وضعیت آلودگی هوا به داده‌های آنلاین محیط زیست دسترسی دارد یا خیر توضیح داد: همه اطلاعاتی که من در اختیار دارم در اختیار سازمان هواشناسی هم هست چرا که من به محض دریافت اطلاعات برای همه نهادهای مرتبط از جمله هواشناسی ایمیل می کنم. برای دسترسی به داده‌های آنلاین هم می‌توانند از داده‌های آنلاین شرکت کنترل کیفیت استفاده کنند.

رستگاری در پاسخ به اینکه برای دیگر نقاط کشور هواشناسی چطور می‌تواند برای پیش‌بینی به داده‌های آنلاین دست یابد گفت: قاعدتاً برای پیش‌بینی نیازی به داده آنلاین نیست. هواشناسی اغلب این پیش‌بینی را حدود ساعت ۱۲ انجام می‌دهد که ما داده‌های هر روز را حدود ساعت ۱۱ برای همه ارسال می‌کنیم.

کد مطلب 3858715
مسعود بربر

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    نظرات

    • محمد کاظم انصاری IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
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      رستگاری تأکید کرد: البته قطعاً فردا هم شاخص آلودگی هوای تهران عدد بالایی خواهد بود اما از وضعیت کنونی که برای همه گروه‌ها ناسالم است پایین‌تر خواهد آمد و به این ترتیب هوای تهران آن‌قدر آلوده نخواهد بود که تعطیلی را به دنبال داشته باشد. واقعا متاسفم برای این آقای معاون که این شرایط آلودگی هوا یک شاخص ثابت شده . واقعا تنها چیزی که در این جامعه بی ارزشه جان مردم که یا از تصادفات در حال مرگن یا این وضعیت آلودگی . آقای معاون محترم واقعا وقتی نمیتونید کاری بکنید به جای این فرمایشات لطفا استعفا بدید . بلکه کسی باشه که به فکر این مردم بیچاره باشه.
    • نا شناص IR ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
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      امروز ۵ نفر به دلیل آلودگی به منزل هاشون رفتن همه سر درد داشتن حالشون بد بود و ... اگه به فکر دانش آموزان هستین به این قضیه رسیدگی کنید.
    • نا شناس IR ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
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      حتما باید بیمار شویم بعد تعطیل کنید

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