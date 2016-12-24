محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه از ظهر امروز نشانههای ورود سیستم کمفشار به هوای پایتخت دیده میشود، شاهد ناپایداری هوا خواهیم بود و بنابراین احتمال اینکه فردا نیز بر اثر آلودگی هوا، شاهد تعطیلی در پایتخت باشیم ناچیز است.
رستگاری تأکید کرد: البته قطعاً فردا هم شاخص آلودگی هوای تهران عدد بالایی خواهد بود اما از وضعیت کنونی که برای همه گروهها ناسالم است پایینتر خواهد آمد و به این ترتیب هوای تهران آنقدر آلوده نخواهد بود که تعطیلی را به دنبال داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه دلیل اختلاف شاخص اعلام محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران با نقشههای جهانی چیست گفت: احتلاف شاخص میانگین ما با شرکت کنترل کیفیت در حد ۴ یا ۵ واحد است که آن هم اغلب شاخص ما بالاتر است زیرا ایستگاههای ما در مناطق آلودهتری نصب شدهاند. در مورد برخی ایستگاهها که این عدد بیشتر میشود احتمالاً به این دلیل است که برخی ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت ذرات زیر ۲/۵ میکرون را اندازهگیری نمیکنند و بنابراین شاخص به مراتب بهتری را نشان میدهند.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان هواشناسی برای پیشبینی وضعیت آلودگی هوا به دادههای آنلاین محیط زیست دسترسی دارد یا خیر توضیح داد: همه اطلاعاتی که من در اختیار دارم در اختیار سازمان هواشناسی هم هست چرا که من به محض دریافت اطلاعات برای همه نهادهای مرتبط از جمله هواشناسی ایمیل می کنم. برای دسترسی به دادههای آنلاین هم میتوانند از دادههای آنلاین شرکت کنترل کیفیت استفاده کنند.
رستگاری در پاسخ به اینکه برای دیگر نقاط کشور هواشناسی چطور میتواند برای پیشبینی به دادههای آنلاین دست یابد گفت: قاعدتاً برای پیشبینی نیازی به داده آنلاین نیست. هواشناسی اغلب این پیشبینی را حدود ساعت ۱۲ انجام میدهد که ما دادههای هر روز را حدود ساعت ۱۱ برای همه ارسال میکنیم.
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