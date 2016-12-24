نادیده گرفتن عملکرد مطلوب مدیران گیلان بی انصافی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران جدید و سابق شهرستان رشت که بعدازظهر شنبه در سالن اجتماعات بانک ملی برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه طی سه سال گذشته رضایت مندی مردم از عملکرد مسئولان رشت مطلوب بوده است.

وی با بیان اینکه شهرستان رشت بزرگ ترین شهرستان استان گیلان محسوب می شود، افزود: فعالیت و اقدامات مناسبی در این شهرستان صورت گرفته است.

استاندارگیلان با اشاره به تبدیل شدن شهرستان رشت به شهرستان سبز در حوزه گازرسانی، گفت: استان گیلان امروز در زمینه گازرسانی به استان های برتر کشور تبدیل شده است.

وی به آمارهای نرخ بیکاری گیلان در سال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان از ۱۵.۶ درصد به ۹ درصد رسیده که این نشان از تلاش و پیگیری مسئولان استان برای حل مشکلات و معضلات است.

نجفی همچینین با بیان اینکه اقدامات خوبی در سایه همدلی و تعامل مسئولان در استان انجام شده است، تصریح کرد: در حوزه پدافند غیرعامل با حضور سپاه پاسداران، ارتش و بسیج گیلان توانسته ایم مقتدارانه عمل کرده و جزء استان های برتر شود.

وی با اشاره به عملکرد خوب استان گیلان در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: این بی انصافی است که زحمات و تلاش های مسئولان نادیده گرفته شود.

استاندار گیلان به موفقیت های کسب شده بعد از برجام اشاره کرد و افزود: اگر برجام موفق نمی شد امروز صادرات نفت کشور به زیر ۲۰۰ هزار تن می رسید.

به گفته این مسئول امروز شاهد پیشرفت های خوب کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و بین المللی و پیشی گرفتن صادارت از واردات برای نخستین بار در کشور هستیم.

استاندار گیلان رشد اقتصادی کشور از منفی ۶ درصد به بالای هفت درصد را یکی از این پیشرفت ها عنوان کرد و افزود: دولت در این زمینه ادعایی نداشته و فقط به وظایف خود در سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری عمل کرده است.

وی با اشاره به نهایی شدن خرید هواپیما از دو شرکت بزرگ ایرباس و بوئینگ، گفت: تمام این توفیقات از طریق برجام برای کشور به دست آمده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه برخی درصدد هستند که اوضاع استان را جور دیگری جلوه دهند، ادامه داد: به گفته بسیاری، استان گیلان یکی از امن ترین استان های کشور است.

نجفی با بیان اینکه برای پیشرفت و رشد نیازمند ورود اندیشه های نوی مدیریتی به کشور هستیم، گفت: به همین منظور مسئولان باید از پتانسیل و ظرفیت خوب جوانان و بانوان در عرصه های مختلف استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب فرماندار سابق شهرستان رشت، خاطرنشان کرد: انتظار می رود که فرماندار جدید نیز از فرصت ها و پتانسیل رشت در جهت پیشرفت و رشد و توسعه شهرستان استفاده بهینه کند.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های سید عیسی مهدوی فرماندار سابق شهرستان رشت سیروس شفقی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.