وزارت اطلاعات برای امنیت فضای مجازی برنامه های سنگینی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به جلسه امشب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: جلسه امشب کمیسیون با حضور معاونین وزارت اطلاعات جهت بررسی بودجه و اعتبارات دستگاه امنیت تشکیل شد. در این جلسه که قائم مقام وزارت اطلاعات نیز حضور داشت، هر یک از معاونین گزارشی از فعالیت های قسمت های خود دادند و دورنمایی از برنامه های آینده بخش خود ارائه کردند. همچنین تنگناها و مشکلات بخش های خود را نیز توضیح دادند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در این جلسه اشاره ای نیز به شرایط امنیتی کشور شد و اینکه جمهوری اسلامی ایران به اعتراف قدرت های مخالف و دشمنان با ثبات ترین کشور از میان کشورهای امن منطقه محسوب می شود و کلیه شاخص های امنیتی هم این مضوعات را تائید می‌کنند.

وی افزود: در این جلسه معاون امنیتی وزارت اطلاعات اشاره ای به فعالیت های گروه های تروریستی، تکفیری از جمله داعش داشت و گفت شرایط تحت کنترل کامل است به طوری که کلیه تلاش های تروریستی آن ها در غرب، شرق، جنوب و جنوب شرقی مهار و متلاشی شد. سایر گروه های تروریستی مانند جیش العدل و امثال آن ها نیز تحت نظر کامل هست و با هر نوع نا امن سازی آن ها قاطع برخورد شده و خواهد شد. در حوزه گروه ها و حلقه های انحرافی و همچنین در مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان یافته، وزارت اطلاعات برنامه های گسترده و دقیقی دارد و موفقیت های چشمگیری نیز تاکنون به دست آورده است. اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی ایران امروز در حدی است که تهدیدات امنیتی را در خارج از مرزها مدیریت می‌کند.

نقوی حسینی گفت: یکی از بخش های مورد بحث امنیت فضای مجازی و نحوه حفظ امنیت و پالایش آن است که در این زمینه وزارت اطلاعات برنامه های سنگینی دارد زیرا تهدیدات این بخش متوجه صنایع زیربنایی و مادر می شود و نیازمند حمایت است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در پایان پیشنهاداتی مبنی بر تقویت و حمایت اعتباری و بودجه ای ارائه شد که در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیری شود.

وی افزود: در ادامه جلسه امشب با حضور مسئولین وزارت کشور بودجه و اعتبارات وزارت کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.