بارش سنگین برف برخی از مدارس استان را تعطیل کرد

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان در شیفت قبل از ظهر روز یکشنبه در بخش کندوان تمام مدارس مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنایی تعطیل است.
وی سپس گفت: دربخش صوفیان مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود. همچنین مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.
پاشایی افزود: در شهرستان میانه مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول مناطق شهری و روستایی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود. مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: در شهرستان مراغه تمام مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود. همچنین زمان امتحانات داخلی مقطع متوسطه دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.
پاشایی ابراز داشت: در بخش کاغذ کنان تمام مدارس مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. در شهرستان اسکو و بخش خسروشاه و شهرجدید سهند و بخش ایلخچی مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.
وی سپس اظهار داشت: در بخش ترکمانچای تمام مدارس مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود. در شهرستان آذرشهر و بخش گوگان مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود.
وی تصریح کرد: در هشترود هم مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دورهی اول روستایی تعطیل و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام میگردد و بقیه مقاطع تحصیلی نیز با یک ساعت تاخیر ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند نمود.
وی افزود: در شهرستان بناب مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و دورهی اول متوسطه و پایه دهم متوسطه دوره دوم در در مناطق شهری و مدارس کلیه مقاطع در مناطق روستائی کلیه مقاطع فردا یکشنبه پنج دی تعطیل است.
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