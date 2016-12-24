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۴ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۳۹

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:

بارش سنگین برف برخی از مدارس استان را تعطیل کرد

بارش سنگین برف برخی از مدارس استان را تعطیل کرد

تبریز - مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: بارش سنگین برف برخی از مدارس استان را در روز یک شنبه تعطیل کرد.

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان در شیفت قبل از ظهر روز یکشنبه در بخش کندوان تمام مدارس مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنایی تعطیل است.

وی سپس گفت: دربخش صوفیان مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود. همچنین مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر، راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

پاشایی افزود: در شهرستان میانه مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول مناطق شهری و روستایی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود. مدارس مقطع متوسطه دوره ی دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: در شهرستان مراغه  تمام مقاطع مدارس مناطق  شهری و روستایی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود. همچنین زمان امتحانات داخلی مقطع متوسطه دوره دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.

پاشایی ابراز داشت: در بخش کاغذ کنان  تمام مدارس مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. در شهرستان اسکو و بخش خسروشاه و شهرجدید سهند و بخش ایلخچی  مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و تمام  مقاطع مدارس استثنائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

وی سپس اظهار داشت: در بخش ترکمانچای تمام مدارس مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود. در شهرستان آذرشهر و بخش گوگان مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی و تمام مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می شود.

وی تصریح کرد: در هشترود هم مدارس مقاطع پیش دبستانی‌، ابتدایی و متوسطه دوره‌ی اول روستایی تعطیل و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی  شهری تعطیل و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می‌گردد و بقیه مقاطع تحصیلی ‌نیز با یک ساعت تاخیر ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند نمود.

وی افزود: در شهرستان بناب مدارس مقاطع پیش دبستانی‌، ابتدایی و دوره‌ی اول متوسطه و پایه دهم متوسطه دوره‌ دوم در در مناطق شهری ‌و مدارس کلیه مقاطع در مناطق ‌روستائی کلیه مقاطع فردا یکشنبه پنج دی تعطیل است.

کد مطلب 3858900

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    نظرات

    • ارمیم IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
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      تورو خدا تعطیل شه راهنمایی تبریز یا تاخیر
    • حامد لطفی IR ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
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      تعطیل کردن حداقل دوره دوم دبیرستان امکان پذیر است

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