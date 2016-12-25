افزایش قیمت گوشت به علت قاچاق و صادرات قابل‌ قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر یکشنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان همدان با بیان اینکه اقلام مورد نیاز برای بازار نوروز استان همدان باید با برنامه ریزی و براساس نیازمردم تأمین شود، گفت: امروز جلسه ای به منظور بررسی دلایل نوسان قیمت گوشت در همدان برگزار خواهد شد چراکه اجازه نمی دهیم با منافع مردم بازی شود.

وی یکی از اساسی ترین و حساس ترین وظایف دستگاه های مرتبط را تنظیم بازار دانست و گفت: با بازار آماده ای که برای صادرات مرغ در منطقه وجود دارد باید به سمت صادرات مرغ حرکت کنیم.

استاندار همدان تاکید کرد: هزینه های تولید مرغ در کشور ما، کمتر از سایر کشورهاست اما نگهداری بیش از ۴۲ روز مرغ باعث افزایش هزینه های تولید شده و باعث می شود تولید استاندارد و صادرات نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه معاون اقتصادی استانداری و مدیر کل جهاد کشاورزی استان باید با توجه به اینکه همه شرایط برای صادرات آماده است، صادرات مرغ را پیگیری کنند، گفت: تمام کشورهای اطراف ایران واردکننده مرغ هستند و باید از ظرفیت ها استفاده کرد تا همدان در صادرات مرغ جهش داشته باشد.

وی علت بالا بودن قیمت تمام‌شده مرغ را نبود مدیریت دانست و ادامه داد: نبود صادرات و استاندارد جهانی در تولید مرغ به مدیریت، مرغدار، آموزش مرغدار، نظارت مسئولان و غیره برمی‌گردد چراکه در استان همدان یک زنجیره تولید درست‌ و حسابی وجود ندارد.

وجود یک زنجیره تولید نیمه‌کاره در استان همدان

وی با اشاره به وجود یک زنجیره تولید نیمه‌کاره در استان همدان، ادامه داد: دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام باید محکم پای‌ کار بوده و برای انجام صادرات مرغ از همدان تلاش خود را داشته باشند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون صادرات مرغ به کشور عراق انجام می‌شود اما این بازار چندان قابل‌ قبول نیست، گفت: وظیفه سازمان تعاون روستایی تنظیم بازار و مهم‌ترین شق تنظیم بازار نیز صادرات است.

استاندار همدان در ادامه با تاکید بر اینکه باید با اقتصاد مقاومتی که صادرات از تاکیدات آن است به سمت صادرات محصولات کشاورزی به خصوص مرغ حرکت کنیم، گفت: به مدیر کل جهاد کشاورزی استان ماموریت می دهم برای صادرات برنامه ریزی نموده و گزارش ماهانه ارائه کند و خود نیز آمادگی دارم هر جا لازم بود، ورود و کمک کنم.

وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت گوشت در همدان با بیان اینکه زمانی که در ورود دام زنده به استان همدان وقفه ایجاد و کاهش رخ داد باید موضوع پیگیری می‌شد، تأکید کرد: نسبت به تامین کالای اساسی مردم نمی‌توان بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به اختلاف‌ نظر بین سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، ادامه داد: به کفته سازمان جهاد کشاورزی وضعیت بازار گوشت طبیعی است اما اتاق اصناف وضعیت را طبیعی نمی داند.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه پذیرش این مسئله که قاچاق و صادرات باعث افزایش قیمت گوشت در چند روز اخیر شده قابل‌قبول نیست، عنوان کرد: نباید دنبال توجیه بود بلکه باید علت و عامل را بررسی کرد.

وی بابیان اینکه گوشت از اقلام تأثیرگذار در نرخ سایر اقلام است، در رابطه با تأمین میوه شب عید نیز عنوان کرد: مسئله تأمین میوه شب عید باید هرچه زودتر بررسی‌ شده تا تصمیم‌گیری لازم اتخاذ شود.