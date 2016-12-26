۷۳۰۰ بافنده فرش در استان قزوین فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت یکشنبه شب در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه فرش دستباف قزوین که با حضور کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران، همتی استاندار و جمعی از فرش بافان و تولیدکنندگان فرش در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین با همکاری مرکزملی فرش در سالهای گذشته تفاهم نامه هایی برای احیا فرش قزوین امضا شد و ما نیز با جدیت این موضوع مهم را پیگیری می کنیم تا بسرعت عملیاتی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: در زمان پایتختی شهر قزوین در دوران صفوی دو کارخانه بزرگ تولید فرش در قزوین دایر شده بود که با برپایی ۴۵۰ کارگاه توانسته بود زمینه اشتغال بیش از دو هزار بافنده را فراهم کند و ما نیزامروز قادریم از این ظرفیت ارزشمند بخوبی استفاده کنیم.

پرزحمت بیان کرد: در حال حاضر ۳۲ کارگاه قالیبافی در قزوین دایر شده و هنرمندان متعددی در آن مشغول هنرنمایی شده اند که باید این کارگاهها توسعه یابد.

وی اضافه کرد: از مجموع ۷۳۰۰ بافنده استان تاکنون ۲۶۰۰ نفر بیمه شده اند که با حمایت مرکز ملی فرش و تامین اعتبار مورد نیاز امیدواریم افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

پرزحمت یادآورشد: یبیمه بافندگان فرش و اعطای تسهیلات از مهمترین مشکلات صنعت فرش است که باید برای حل آن اقدام کرد.



وی از راه اندازی دبیرخانه خانه فرش در قزوین خبرداد و اظهار امیدواری کرد با احیای فرش قزوین بتوان از ظرفیت صادراتی این کالای ارزشمند بخوبی استفاده کرد.