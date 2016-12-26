۷۶۰ واحد مسکونی آمل براثر طوفان خسارت دیدند

سید مجید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:طبق گزارش ارسالی از شهرستان آمل در این حادثه از فرمانداری و بخشداری‌های تابعه تعداد هزار و ۲۰۰ فقره تقاضا مبنی بر آسیب به واحدهای مسکونی به بنیاد شهرستان ارسال شد و طی بازدیدهای به‌عمل‌آمده توسط کارشناسان فنی بنیاد مسکن شهرستان وقوع خسارت به ۷۲۰ واحد مسکونی که به دلیل تخریب بالای پوشش سقف در وضعیت بحرانی و واحدهای مسکونی غیرقابل‌سکونت بودند مورد تأیید قرار گرفت و نسبت به تشکیل پرونده با اخذ اطلاعات خانوارها وثبت در سامانه جامع حوادث برای واحدهای خسارت‌دیده اقدام لازم صورت پذیرفت.

وی عنوان کرد: در این راستا پس ازارزیابی های به‌عمل‌آمده و تعیین خسارات که عمدتاً به پوشش سقف‌ها آسیب وارد شد با هماهنگی فرمانداران وبخشداران ودهیاران قریب به ۱۲ هزار ورق ایرانیت خریداری‌شده توسط استانداری مازندران بین متقاضیان خسارت‌دیده‌ای که با توجه به حجم زیاد آسیب قادر به زندگی در منازل خود نبودند توزیع شد تا از ورود نزولات جوی و... به داخل واحدها در امان باشند.

هاشمی با اشاره به ابلاغ اعتبار از سوی بانک ملی به مبلغ ۲۱۶ هزار میلیون ریال و بانک تجارت به مبلغ ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال، اعطای تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان در بانک ملی آمل آغازشده است.