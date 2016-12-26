۳۷ کشته و زخمی ارمغان کریسمس برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، در نتیجه تیراندازی های دو روز اخیر در نیویورک، شیکاگو و کارولینای شمالی در مجموع ۳۷ نفر از شهروندان آمریکایی کشته و زخمی شدند.

شیکاگو؛ ۲۷ کشته و زخمی

در تعطیلات کریسمس طی روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۷ نفر در شیکاگو در ایالت ایلینوی مورد حمله با سلاح گرم قرار گرفتند که هفت نفر از آنها کشته شدند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، این آمار را اداره پلیس شیکاگو منتشر کرده است. این آمار نشانگر افزایش شدید تیراندازی‌های مرگبار در یکی از بزرگترین شهرهای آمریکا است.

یکی از قربانیان تیراندازی‌های شیکاگو جوان ۱۸ ساله لاتین‌تباری بود که روز کریسمس از ناحیه گردن مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت.

نیویورک؛ ۲ کشته و چهار زخمی

در نیویورک نیز در نتیجه تیراندازی دو نفر کشته و دستکم چهار نفر دیگر زخمی شدند. پلیس نیویورک اعلام کرد این تیراندازی در یک کلاب شبانه در شهر «مانت ورنون» در حومه نیویورک رخ داده است.

مقامات پلیس همچنین از دستگیری عامل این حمله خبر دادند. «ریچارد توماس» شهردار مانت ورنون، در بیانیه‌ای گفت مدیر این باشگاه نیز در این تیراندازی کشته شده است.

پلیس اعلام کرد اجساد قربانیان این حادثه در لابی این باشگاه و در خیابان مقابل آن پیدا شده است.

هنوز اطلاعاتی درباره مشخصات فردی مظنون منتشر نشده است. به گفته شاهدان عینی در زمان تیراندازی حدود ۲۰۰ نفر در این محل حضور داشتند.

کارولینای شمالی؛ ۴ کشته

در همین رابطه تیراندازی در شب جشن میلاد حضرت مسیح (ع) در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، چهار کشته بر جا گذاشت.

مقامات پلیس، اجساد ۴ نفر را که به ضرب گلوله کشته شده بودند، در خانه‌ای خارج از شهر ویلسون در منطقه «بَنکس لِین» پیدا کردند.

هنوز هیچ اطلاعات دیگری درباره مشخصات فردی قربانیان منتشر نشده اما به گفته یکی از ساکنان این منطقه، یکی از قربانیان مردی بوده که در این منطقه به کار تعمیرات ساختمانی مشغول بوده است.

پلیس اعلام کرده در حال تحقیق درباره این موضوع است و هنوز اطلاعاتی درباره مظنونین احتمالی منتشر نکرده است.

آمار نگران کننده

از ابتدای مهر امسال تاکنون چند تیراندازی در واشنگتن، شیکاگو، کالیفرنیا و کارولینای جنوبی صورت گرفته که چندین کشته بر جا گذاشته ‌است.

طبق اعلام «مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا»، سالانه بیش از ۳۳ هزار نفر به ضرب گلوله در این کشور کشته می‌شوند. بر همین اساس هر روز به‌ طور میانگین ۸۷ نفر در آمریکا بر اثر تیراندازی کشته و ۱۸۳ نفر زخمی می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاعاتی مربوط به تیراندازی‌های جمعی در آمریکا، در سال ۲۰۱۵ درمجموع ۳۲۷ حادثه تیراندازی در آمریکا روی داد که در این حوادث، ۴۷۵ نفر کشته و هزار و ۸۷۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش روزنامه نیویورک دیلی، حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیون قبضه سلاح گرم در آمریکا وجود دارد، یعنی تقریبا به ازای هر نفر یک اسلحه در این کشور یافت می‌شود.

لابی اسلحه در آمریکا بسیار پرنفوذ و قدرتمند بوده و در کپیتال هیل نفوذ فراوانی دارد از همین رو کنگره آمریکا تاکنون تلاش‌های دولت باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا را برای سخت‌تر کردن قوانین اسلحه ناکام گذاشته است.

بر اساس آمار موسسات آمریکا، شمار کودکانی که در این کشور در معرض خشونت مسلحانه قرار دارند، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

یک مطالعه دیگر در آمریکا نشان می ‌دهد، روزانه حداقل هفت کودک و نوجوان آمریکایی قربانی استفاده از سلاح گرم می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳ هزار کودک و نوجوان با شلیک گلوله در آمریکا کشته‌ شده‌اند.

آمار واقعی جرم و جنایت در آمریکا توسط دولت و رسانه‌های این کشور سانسور می‌ شود، با این حال طبق آمار رسمی، میزان جرم و جنایت در آمریکا، بیست برابر سایر کشورهای توسعه یافته است.